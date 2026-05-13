Кто из ВПЛ сможет получить больше помощи?

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, ежемесячную помощь на проживание сейчас получает около 1 миллиона переселенцев.

С начала 2026 года государство уже направило на эти выплаты более 10,6 миллиардов гривен. Одно из главных обновлений касается детей ВПЛ. Теперь выплаты для них будут назначать независимо от дохода семьи. Подать заявление можно до 1 июня 2026 года через Пенсионный фонд – онлайн или в отделении.

Дополнительно Правительство направило 1 миллиард субвенции для расширения и переоборудования мест временного проживания с учетом безбарьерности пространства,

– отметила премьер-министр.

Также ранее Свириденко сообщила, что правительство продлило поддержку для наиболее уязвимых категорий ВПО еще на полгода. Если человек подал документы до 1 мая, деньги начислят с начала 2026 года.

Для нетрудоспособных переселенцев, которым ранее прекратили помощь из-за превышения допустимого дохода, после пересмотра критериев позволят повторно обратиться за выплатами.

Какую поддержку получат ВПЛ в рамках жилищных программ?

Правительство также продолжает финансирование жилищных программ для людей, которые потеряли дома из-за войны. По словам Свириденко, на поддержку ВПО дополнительно направили 7,7 миллиарда гривен. Значительная часть этих денег пойдет на программу "еВідновлення" для людей с временно оккупированных территорий.

Важно! Жителям прифронтовых регионов и ВПО в рамках программы "еОселя" компенсируют 70% первого взноса по ипотеке, а также 70% кредитных платежей в течение первого года.

Кроме того, участники программы могут получить до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы во время покупки жилья. Деньги позволяют использовать на нотариальные услуги, комиссии банка и оформление документов.

По словам премьер-министра, сейчас уже обрабатывают более 2,5 тысяч заявок на участие в жилищных инициативах. Часть проектов реализуют вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить жильем больше семей ВПО.

Как отличаются жилищный ваучер и "еВідновлення"?

Жилищный ваучер предоставляют как фиксированную помощь для отдельных категорий людей, которые потеряли жилье или были вынуждены его оставить из-за войны. Сумма компенсации определена заранее – один человек может получить до 2 миллионов гривен.

Сертификат "еВідновлення" работает по другому принципу и привязан к конкретному объекту недвижимости. Его предоставляют владельцам или совладельцам жилья, которое было уничтожено или повреждено после 24 февраля 2022 года.

Но основное условие – подтвердить факт разрушения. Из-за этого часть украинцев не получает компенсации по программе "еВідновлення" в определенные сроки.