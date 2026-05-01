Кто сможет забронировать средства по жилищным ваучерам?

Как сообщил Алексей Кулеба, сегодня стартует бронирование средств по жилищным ваучерам для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Подать заявку могут только те, кто уже получил положительное решение комиссии, а сообщение о старте поступает в приложении Дия.

В этом году на программу выделили 6,6 миллиарда гривен, и этого хватит, чтобы обеспечить жильем около 3 300 семей. В рамках направления "Жилье для ВПО с ВОТ" сумму определяют индивидуально, однако ваучер может достигать до 2 миллионов гривен на семью.

Очередь формируется автоматически – по дате и времени подачи заявки. Если средства не использованы в течение 60 дней, они возвращаются в систему и переходят следующим в очереди,

– отмечает Кулеба.

Спрос на поддержку значительно превышает доступные ресурсы. После старта подачи заявлений в декабре 2025 года поступило более 32 тысяч заявок, из которых около 20 тысяч уже получили положительные решения, однако финансирования хватает только части из них.

Как забронировать средства и использовать жилищный ваучер?

После одобрения заявления жилищный ваучер автоматически появляется в приложении Дія в разделе "Документы", сообщает Министерство развития общин и территорий. Пользователь получает пуш-уведомление, открывает ваучер и через меню может перейти к действию "Забронировать средства".

Перед бронированием нужно ознакомиться с условиями, после чего Дія формирует запрос в реестр. Когда обращение обрабатывают, поступает новое оповещение, а средства резервируют на 60 дней. В этот период статус ваучера меняется на "обратитесь к нотариусу", и деньги нужно использовать.

В приложении также доступна функция загрузки выписки о ваучере. Документ формируют через запрос в реестр, после чего его можно загрузить в формате PDF в течение 24 часов.

На что можно потратить жилищный ваучер?

Жилищный ваучер можно использовать для приобретения квартиры или дома на первичном или вторичном рынке. Средства не выдают на руки – их резервируют под конкретную сделку и перечисляют продавцу или банку.

Деньги позволяют инвестировать в строительство или внести первый взнос по ипотеке. Также их можно направить на частичное или полное погашение жилищного кредита, в частности в рамках программы "еОселя".