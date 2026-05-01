Хто зможе забронювати кошти за житловими ваучерами?

Як повідомив Олексій Кулеба, сьогодні стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Дивіться також Компенсації за житло з ТОТ хочуть змінити: чи виплатять кошти без підтвердження руйнувань

Подати заявку можуть лише ті, хто вже отримав позитивне рішення комісії, а повідомлення про старт надходить у застосунку Дія.

Цьогоріч на програму виділили 6,6 мільярда гривень, і цього вистачить, щоб забезпечити житлом близько 3 300 родин. У межах напряму "Житло для ВПО з ТОТ" суму визначають індивідуально, однак ваучер може сягати до 2 мільйонів гривень на сім'ю.

Черга формується автоматично – за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі,

– наголошує Кулеба.

Попит на підтримку значно перевищує доступні ресурси. Після старту подання заяв у грудні 2025 року надійшло понад 32 тисячі заявок, із яких близько 20 тисяч уже отримали позитивні рішення, однак фінансування вистачає лише частині з них.

Як забронювати кошти та використати житловий ваучер?

Після схвалення заяви житловий ваучер автоматично з'являється у застосунку Дія в розділі "Документи", повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Користувач отримує пуш-сповіщення, відкриває ваучер і через меню може перейти до дії "Забронювати кошти".

Перед бронюванням потрібно ознайомитися з умовами, після чого Дія формує запит до реєстру. Коли звернення опрацьовують, надходить нове сповіщення, а кошти резервують на 60 днів. У цей період статус ваучера змінюється на "зверніться до нотаріуса", і гроші потрібно використати.

У застосунку також доступна функція завантаження витягу про ваучер. Документ формують через запит до реєстру, після чого його можна завантажити у форматі PDF протягом 24 годин.

На що можна витратити житловий ваучер?

Житловий ваучер можна використати для придбання квартири або будинку на первинному чи вторинному ринку. Кошти не видають на руки – їх резервують під конкретну угоду і перераховують продавцю або банку.

Гроші дозволяють інвестувати в будівництво або внести перший внесок за іпотекою. Також їх можна спрямувати на часткове чи повне погашення житлового кредиту, зокрема в межах програми "єОселя".