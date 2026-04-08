Чим відрізняється житловий ваучер від грошей на будівництво?

Держава визначає розмір компенсації окремо для кожного випадку. Враховують регіон, тип житла та його площу, пише платформа "Поверни своє".

Сам формат допомоги на суму не впливає, тому обидва варіанти рівноцінні з фінансової точки зору. Різниця полягає у способі використання коштів.

Житловий ваучер дає змогу придбати готове житло. Це простіший і швидший варіант, який не потребує організації будівництва чи додаткових витрат часу.

Важливо, що кошти не видаються готівкою, а перераховуються безпосередньо на придбання житла. Після його активізації отримувач має обмежений строк, орієнтовно 60 днів, щоб скористатися ваучером, пише Міністерство розвитку громад.

Натомість кошти на будівництво дозволяють звести новий будинок, але передбачають більше кроків і контролю.

Хто може отримати кошти на будівництво замість сертифіката?

Такий варіант доступний не всім. Якщо зруйновано квартиру в багатоповерхівці, обрати можна лише житловий ваучер. Гроші на будівництво надають виключно власникам приватних будинків.

Це означає, що людина може відновити житло на своїй ділянці, але лише за умови, що має відповідне право власності. Для квартир такого механізму не передбачено, тому вибір у цьому випадку обмежений.

Як виплачують компенсацію і що варто врахувати при виборі?

Кошти на будівництво не надходять одразу в повному обсязі:

50% суми після оформлення необхідних документів і старту робіт.

ще 50% надають після перевірки виконаних етапів будівництва.

Під час вибору формату компенсації варто врахувати не лише зручність, а й безпекову ситуацію.

У регіонах, де зберігаються ризики обстрілів, будівництво може бути складним або небезпечним. У такому випадку житловий ваучер виглядає більш практичним рішенням, тоді як у безпечніших умовах будівництво дає більше можливостей для відновлення власного житла.

