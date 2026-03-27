Що таке житловий ваучер?
Ваучер дає право отримати державні кошти на придбання житла в межах програми підтримки ВПО, зазначили на сайті Міністерства розвитку громад.
Подати заявку можна через Дію – після перевірки даних формується електронний сертифікат із визначеною сумою допомоги.
Гроші не виплачують на руки. Їх резервують під конкретну угоду і спрямовують безпосередньо продавцю житла або банку після укладення договору. Це означає, що скористатися коштами можна лише під підтверджену покупку або іпотеку.
Максимальна сума – до 2 мільйонів гривень. Розмір залежить від категорії отримувача та умов програми, а сам сертифікат діє обмежений час після погодження.
На що його можна використати?
Ваучер дозволяє придбати житло як на первинному, так і на вторинному ринку, квартиру або будинок.
Кошти можна спрямувати на:
- купівлю готового житла;
- інвестування у будівництво;
- перший внесок за іпотекою;
- часткове або повне погашення кредиту, зокрема за програмою "єОселя".
Водночас діють обмеження щодо об'єктів. Житло має бути введене в експлуатацію або відповідати умовам фінансування, а також вкладатися у встановлені параметри вартості. Перед оплатою перевіряють і сам об'єкт, і продавця.
Як використовувати житловий ваучер / Інфографіка Мінрозвитку
Як забронювати та використати кошти?
Після отримання ваучера потрібно обрати житло і подати заявку на бронювання коштів через Дію. Після схвалення сума резервується під конкретний об'єкт.
Далі потрібно:
- Обрати житло з урахуванням вимог програми;
- Подати заявку на бронювання коштів у Дії;
- Отримати підтвердження резервування;
- Укласти договір купівлі або іпотеки;
- Пройти перевірку документів;
- Дочекатися перерахування коштів продавцю або банку.
Бронювання діє визначений строк – 60 днів. Якщо угоду не укласти вчасно, резерв скасовують і кошти потрібно бронювати повторно. Повторно використати вже активований ваучер не можна.
Скільки коштів виділила держава і хто зможе отримати ваучери?
Фінансування житлових ваучерів відбувається в межах програми "єВідновлення". Цьогоріч держава виділила 6,6 мільярда гривень, що дозволить забезпечити житлом понад 3,3 тисячі родин, зазначили на Урядовому порталі.
Отримати допомогу можуть ВПО з ТОТ, які належать до вразливих категорій. Йдеться про учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни.