Що можна побудувати за 20 тисяч доларів?

Класичний будинок із цегли чи газоблоку за цей бюджет збудувати не вийде, розповідає 24 Канал.

У 2026 році середня вартість будівництва в Україні становить приблизно 16 тисяч – 35 тисяч гривень за квадратний метр залежно від матеріалів і технології. Тобто типовий будинок площею 80 – 100 квадратних метрів обійдеться щонайменше у 1,5 – 2,5 мільйона гривень.

У межах бюджету 20 тисяч доларів можна розраховувати на "коробку" – будинок без ремонту і частини комунікацій. У цьому випадку реально звести приблизно 40 – 60 квадратних метрів, але житло ще потребуватиме додаткових вкладень для проживання, пише компанія "KingDom".

Тому часто обирають альтернативні рішення. Наприклад, звести компактний будинок площею 20 – 40 квадратних метрів, модульні конструкції або поетапне будівництво, коли роботи розтягують у часі залежно від фінансів.

Від чого залежить вартість будівництва?

Ціна будинку формується передусім із вартості матеріалів, площі та обраної технології, пише компанія "Ванбуд Плюс". Каркасні будинки зазвичай дешевші, тоді як цегляні або монолітні значно дорожчі через складність і витрати на матеріали.

Суттєву частину бюджету займає фундамент. Його тип залежить від ґрунтів і проєкту, але навіть базові варіанти можуть значно вплинути на загальну вартість. Окрім цього, необхідно враховувати підключення електрики, водопостачання, каналізації та системи опалення.

Вартість також змінюється залежно від регіону. У великих містах і передмісті дорожчі роботи та підключення до мереж. Додаткові витрати можуть виникати через складність ділянки або індивідуальні архітектурні рішення.

Чому радять каркасний будинок?

Каркасна технологія залишається одним із найдоступніших варіантів у 2026 році. Саме вона дозволяє вкластися у бюджет близько 20 тисяч доларів і отримати житло з базовими умовами.

Такі будинки зводяться швидше, ніж традиційні. У середньому будівництво займає кілька місяців, а сам процес менш ресурсомісткий. Крім того, каркасні конструкції не потребують масивного фундаменту, що також зменшує витрати.

Також за належного утеплення такі будинки добре утримують тепло, що допомагає зменшити витрати на опалення. Саме поєднання ціни, швидкості та практичності робить цей формат найпопулярнішим для обмеженого бюджету у 20 тисяч доларів.

