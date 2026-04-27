Почему украинцам отказывают в компенсации?

Как отмечает председатель Купянского городского совета Андрей Беседин в эфире Ранок.LIVE, действующая система компенсаций привязана к факту разрушения жилья, который нужно официально подтвердить.

Согласно постановлению №815, жилье признают разрушенным только тогда, когда уровень повреждений превышает 80%.

Как отмечает Министерство развития общин и территорий Украины, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, владелец должен подать сообщение о поврежденном или разрушенном имуществе через приложение "Дія".

Обязательным условием является наличие фото или видео доказательств разрушений, иначе – отказ. Во многих случаях подтвердить это невозможно из-за оккупации или постоянных обстрелов, поэтому люди не могут подать необходимые документы.

Даже если дом частично уцелел, жить там часто опасно или нереально. При этом статус разрушенного жилья не предоставляют и получить компенсацию не получится.

Какой новый механизм предлагают в Раде?

В парламенте предлагают ввести понятие территории, непригодной для проживания. Такой подход позволит признавать потерю жилья даже без факта полного разрушения.

Должен быть разработан механизм, чтобы люди могли отказываться в сторону государства от своего имущества, получать сертификат и компенсацию. Потому что они выехали, а все имущество, все вещи остались на оккупированной территории. Они также находятся в трудных положениях,

– комментирует нардеп Владимир Крейденко.

То есть владелец сможет добровольно отказаться от права собственности на такую недвижимость в пользу государства. Взамен ему предоставят жилищный сертификат, который можно использовать для покупки квартиры в безопасном регионе.

Кто получает компенсацию быстрее?

Подать заявление на компенсацию могут владельцы квартир или домов, которые пострадали из-за войны, но скорость получения средств зависит от статуса заявителя.

На самом деле льготные категории даже не получают большую сумму компенсации. Их преимущество заключается в приоритете при финансировании, поэтому жилищный сертификат или средства могут поступить быстрее, чем другим заявителям.

Также ВПЛ могут получить отказ в компенсации из-за дубликатов записей в государственном реестре, которые показывают "фантомное" жилье.