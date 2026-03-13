Кто получает компенсацию быстрее?

Подать заявление на компенсацию могут владельцы квартир или домов, которые пострадали из-за войны, но скорость получения средств зависит от статуса заявителя, пишет платформа "Верни свое".

Смотрите также Переселенцы смогут купить жилье под 3%: Украина и Германия подписали новое соглашение

Существует стереотип, что компенсацию за разрушенное жилье может получить только владелец, который относится к льготной категории граждан, например, имеет статус УБД или инвалидность вследствие войны,

– отмечают в соцсетях платформы.

На самом деле льготные категории даже не получают большую сумму компенсации. Их преимущество заключается в приоритете при финансировании, поэтому жилищный сертификат или средства могут поступить быстрее, чем другим заявителям.

Фактически двое владельцев разрушенных квартир могут получить положительное решение о компенсации, но один из них использует сертификат значительно раньше. Именно статус определяет место в очереди на финансирование.

Кто имеет приоритетное право на компенсацию?

Для полностью уничтоженного жилья закон определяет несколько категорий граждан, которые имеют преимущество при получении финансирования.

К ним относятся:

участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших военных;

мобилизованные военнослужащие, которые еще не получили статус участника боевых действий;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью I или II группы;

внутренне перемещенные лица.

Наличие такого статуса не влияет на размер компенсации не влияет на размер компенсации, он определяет лишь скорость получения финансирования в рамках государственной программы.

К слову, ВПЛ могут получить отказ в компенсации из-за дубликатов записей в государственном реестре, которые показывают "фантомное" жилье.

Кто имеет приоритет при поврежденном жилье?

Если жилье не уничтожено полностью, а только повреждено, перечень категорий с приоритетным правом шире.

В него входят также:

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

приемные родители;

патронатные воспитатели;

дети-сироты и лица из их числа;

опекуны и попечители.

Для этих категорий предусмотрен приоритет при финансировании ремонта или восстановления жилья. Благодаря этому они могут быстрее использовать средства на ремонт или получить компенсацию.

Важно! Приоритетное право можно применить только к одному жилому объекту. Если владелец потерял из-за войны несколько квартир или домов, он должен выбрать тот объект, по которому будет действовать первоочередное финансирование.

В случае совместной собственности важным является статус совладельца, который подает заявление, отмечают в Дии. Именно его категория учитывается при формировании очереди на выплату компенсации.

Как изменился размер компенсации в 2026 году?

Из-за роста стоимости строительных материалов и работ, размер компенсации определяют на основе обновленных средних показателей. Это позволяет точнее учесть реальные расходы на восстановление жилья. Но максимальные суммы компенсации за поврежденное жилье остались неизменными.