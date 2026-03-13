Хто отримує компенсацію швидше?

Подати заяву на компенсацію можуть власники квартир чи будинків, які постраждали через війну, але швидкість отримання коштів залежить від статусу заявника, пише платформа "Поверни своє".

Існує стереотип, що компенсацію за зруйноване житло може отримати тільки власник, який належить до пільгової категорії громадян, наприклад, має статус УБД або інвалідність внаслідок війни,

– зазначають у соцмережах платформи.

Насправді пільгові категорії навіть не отримують більшу суму компенсації. Їхня перевага полягає у пріоритеті під час фінансування, тому житловий сертифікат або кошти можуть надійти швидше, ніж іншим заявникам.

Фактично двоє власників зруйнованих квартир можуть отримати позитивне рішення про компенсацію, але один з них використає сертифікат значно раніше. Саме статус визначає місце у черзі на фінансування.

Хто має пріоритетне право на компенсацію?

Для повністю знищеного житла закон визначає кілька категорій громадян, які мають перевагу під час отримання фінансування.

До них належать:

учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих військових;

мобілізовані військовослужбовці, які ще не отримали статус учасника бойових дій;

багатодітні сім'ї;

люди з інвалідністю I або II групи;

внутрішньо переміщені особи.

Наявність такого статусу не впливає на розмір компенсації, він визначає лише швидкість отримання фінансування у межах державної програми.

До слова, ВПО можуть отримати відмову у компенсації через дублікати записів у державному реєстрі, які показують "фантомне" житло.

Хто має пріоритет при пошкодженому житлі?

Якщо житло не знищене повністю, а лише пошкоджене, перелік категорій із пріоритетним правом ширший.

До нього входять також:

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

діти-сироти та особи з їх числа;

опікуни та піклувальники.

Для цих категорій передбачено пріоритет під час фінансування ремонту або відновлення житла. Завдяки цьому вони можуть швидше використати кошти на ремонт або отримати компенсацію.

Важливо! Пріоритетне право можна застосувати лише до одного житлового об'єкта. Якщо власник втратив через війну кілька квартир або будинків, він має обрати той об'єкт, щодо якого діятиме першочергове фінансування.

У випадку спільної власності важливим є статус співвласника, який подає заяву, зазначають в Дії. Саме його категорія враховується під час формування черги на виплату компенсації.

Як змінився розмір компенсації у 2026 році?

Через ріст вартості будівельних матеріалів та робіт, розмір компенсації визначають на основі оновлених середніх показників. Це дає змогу точніше врахувати реальні витрати на відновлення житла. Але максимальні суми компенсації за пошкоджене житло залишилися незмінними.