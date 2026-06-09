Сколько лет придется откладывать на квартиру в Праге?

Для покупки нового жилья площадью 70 квадратных метров жителю Праги нужно 15,9 годовой зарплаты. За последний год этот показатель вырос еще на 0,4 годовой зарплаты, пишет Сһехіа-online.

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В расчетах предполагают, что человек откладывает весь свой официальный доход на покупку квартиры. При этом не учитываются расходы на еду, аренду жилья, коммунальные услуги и другие повседневные нужды.

Одной из главных причин такой ситуации стал разрыв между ростом цен на недвижимость и доходами населения. За последние десять лет новые квартиры в Праге подорожали почти на 180%. В то же время средние зарплаты за этот период выросли примерно на 80%.

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В Брно ситуация мало отличается. Хотя второй по величине город Чехии не включали в общий европейский рейтинг, для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров там нужно около 13 годовых зарплат. Фактически моравская столица оказалась на одной ступеньке с Братиславой.

Какие города Европы стали наименее доступными для покупки жилья?

Первое место в рейтинге заняла Прага, где на новую квартиру нужно 15,9 годовой зарплаты. В первую шестерку самого дорогого жилья в Европе также вошли:

Братислава (Словакия) – 13,9 годовой зарплаты;

Мюнхен (Германия) – 10,9 годовой зарплаты;

Варшава (Польша) – 9,2 годовой зарплаты;

Берлин (Германия) – 8,4 годовой зарплаты;

Вена (Австрия) – 8,1 годовой зарплаты.

Для рейтинга подсчитали, сколько годовых зарплат нужно на покупку нового жилья площадью 70 квадратных метров.

Сколько лет украинцу придется собирать на квартиру в Чехии?

По состоянию на 2026 год жилье в Чехии стоит на 89% больше, чем в Украине. Средняя зарплата в Чехии после уплаты налогов составляет около 1 960 евро в месяц. Для расчетов предположили, что украинец, работающий в Чехии, откладывает половину своего дохода.

В таком случае ежемесячно можно экономить около 980 евро. За год эта сумма составит примерно 11 760 евро. На основе этих сбережений подсчитали, сколько времени понадобится для покупки жилья без кредита.

Если ориентироваться на квартиру площадью 50 квадратных метров и стабильно откладывать половину средней зарплаты, сроки накопления выглядят так: