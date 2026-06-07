Комнаты под крышей с низкими потолками

Что известно о помещениях с ограниченной площадью, их историю и использование в наши дни, говорится в материале на Early Birds.

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Chambres de bonne расположены преимущественно в старых домах. Из-за наклонных мансардных крыш часть таких квартир имеет очень низкие потолки – в некоторых местах люди не могут стоять в полный рост.

Сначала эти комнаты строили для горничных и прислуги в XIX веке. Они были максимально простыми и не соответствовали современным стандартам жилья. Во многих старых домах туалеты вообще располагались не в самой квартире, а в коридоре на этаже.

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Почему спрос на такое жилье не исчезает

Несмотря на минимальный комфорт, chambres de bonne остаются популярными среди студентов и молодых работников. Основная причина – дефицит доступного жилья в Париже и очень высокие цены на квартиры. Даже маленькие комнаты под крышей быстро находят арендаторов.

В то же время французское законодательство устанавливает ограничения: жилье нельзя официально сдавать как основное, если его площадь меньше 9 квадратных метров.

Старые комнаты пытаются превратить в современное жилье

Владельцы и архитекторы все чаще реконструируют такие квартиры, пытаясь сделать их более функциональными. Основной акцент делают на использовании высоты помещения, естественного света и мебели-трансформеров.

Несмотря на все недостатки, chambres de bonne до сих пор остаются отдельным сегментом парижского рынка недвижимости и символом того, насколько дорогой стала недвижимость в крупных европейских городах.

Что известно о мини-доме, который по комфорту не уступает квартире

Американская студия Backcountry Tiny Homes представила компактный дом The Knoll, который отличается необычно просторной планировкой. Благодаря ширине в 3 метра внутри удалось обустроить гостиную, кухню, спальню, ванную комнату и даже дополнительный лофт.

Разработчики сделали акцент не на минимальных размерах, а на комфорте и ощущении полноценного жилья. Дом рассчитан на постоянное проживание пары или небольшой семьи и отражает рост популярности компактных форматов жилья.