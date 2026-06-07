Кімнати під дахом із низькими стелями

Що відомо про приміщення з обмеженою площею, їхню історію та використання в наші дні, йдеться у матеріалі на Early Birds.

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Chambres de bonne розташовані переважно у старих будинках. Через похилі мансардні дахи частина таких квартир має дуже низькі стелі – у деяких місцях люди не можуть стояти на повний зріст.

Спочатку ці кімнати будували для покоївок та прислуги у XIX столітті. Вони були максимально простими й не відповідали сучасним стандартам житла. У багатьох старих будинках туалети взагалі розташовувалися не в самій квартирі, а в коридорі на поверсі.

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Чому попит на таке житло не зникає

Попри мінімальний комфорт, chambres de bonne залишаються популярними серед студентів і молодих працівників. Основна причина – дефіцит доступного житла в Парижі та дуже високі ціни на квартири. Навіть маленькі кімнати під дахом швидко знаходять орендарів.

Водночас французьке законодавство встановлює обмеження: житло не можна офіційно здавати як основне, якщо його площа менша за 9 квадратних метрів.

Старі кімнати намагаються перетворити на сучасне житло

Власники та архітектори дедалі частіше реконструюють такі квартири, намагаючись зробити їх функціональнішими. Основний акцент роблять на використанні висоти приміщення, природного світла та меблів-трансформерів.

Попри всі недоліки, chambres de bonne досі залишаються окремим сегментом паризького ринку нерухомості та символом того, наскільки дорогою стала нерухомість у великих європейських містах.

Що відомо про мінібудинок, який за комфортом не поступається квартирі

Американська студія Backcountry Tiny Homes представила компактний будинок The Knoll, який вирізняється незвично просторим плануванням. Завдяки ширині у 3 метри всередині вдалося облаштувати вітальню, кухню, спальню, ванну кімнату та навіть додатковий лофт.

Розробники зробили акцент не на мінімальних розмірах, а на комфорті та відчутті повноцінного житла. Будинок розрахований на постійне проживання пари або невеликої родини й відображає зростання популярності компактних форматів житла.