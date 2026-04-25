Як виглядає будинок і чим він особливий?

Американська студія Backcountry Tiny Homes представила модель The Knoll – крихітний будинок, який суттєво відрізняється від типових рішень. Про це розповіли у New Atlas.

Головна особливість будинку – збільшена до 3 метрів ширина, що більше, ніж у стандартних крихітних будинках. Саме це дозволило створити планування, максимально наближене до звичайної квартири.

Будинок змонтований на трейлері довжиною близько 11,6 метра і має металевий дах та комбіноване облицювання фасаду.

Інтер'єр – головний аргумент цього будинку. Тут облаштовано:

простору вітальню з диваном-ліжком;

повноцінну кухню з духовкою, плитою та барною стійкою;

ванну кімнату з душем і навіть пральною машиною;

спальню з двоспальним ліжком і робочим місцем;

додатковий лофт для ще одного спального місця.

Завдяки відкритому плануванню простір виглядає значно більшим, ніж у типових мобільних будинках.

Такий підхід демонструє, як сегмент крихітних будинків поступово змінюється: від мінімалізму та економії простору – до спроб відтворити комфорт повноцінної квартири навіть у мобільному форматі.

Чи підходить він для постійного життя та яка ціна?

The Knoll позиціонують як житло для пари або навіть невеликої родини. Просторе планування, велика кількість місць для зберігання та кілька спальних зон роблять його придатним для тривалого проживання. Втім є нюанс: через збільшені габарити будинку для транспортування дорогами може знадобитися спеціальний дозвіл.

Базова ціна моделі стартує приблизно від 162 950 доларів залежно від комплектації. Це значно більше, ніж у багатьох компактних будинків, але розробники роблять ставку саме на комфорт і "квартирний" рівень простору.

На відміну від більшості мінібудинків, які жертвують зручністю заради мобільності, The Knoll робить ставку саме на комфорт, навіть якщо це ускладнює транспортування. Для покупців це означає появу нового сегмента – компактного, але максимально функціонального житла, яке може стати альтернативою квартирі, а не лише тимчасовим рішенням.

Такий вигляд має будинок / Фото Backcountry Tiny Homes

Чому такі будинки стають популярними?

Модель The Knoll – частина глобального тренду на компактне житло, який лише набирає обертів. За даними аналітиків Coherent Market Insights, світовий ринок крихітних осель уже оцінюється в мільярди доларів і продовжує стабільно зростати в найближчі роки.

Основні причини популярності такого формату житла:

зростання вартості традиційної нерухомості;

доступніша альтернатива для власного житла;

попит на мобільність і гнучкий спосіб життя;

інтерес до екологічних і компактних рішень.

Аналітики також відзначають, що попит підживлюють зміни у стилі життя та перехід до більш раціонального використання простору.

Що відомо про інші крихітні будинки?

У США на Лонг-Айленді продали крихітний будинок без спальні майже за 330 тисяч доларів, що стало нетиповим для місцевого ринку. Будинок має площу близько 41 квадратний метр і фактично є студією з кухнею, вітальнею та ванною кімнатою. Його називають "аномалією", адже подібні компактні об'єкти майже не трапляються в цьому регіоні.

У Словаччині, поблизу Братислави збудували автономний мікробудинок площею 20 квадратів на краю виноградників. Попри розміри, він містить усе необхідне: житлову зону, кухню, ванну та спальне місце на антресолі. Будівлю максимально відкрили до природи: фасадні тераси опускаються, відкриваючи скляні стіни й поєднуючи інтер'єр із зовнішнім простором. Це візуально розширює площу, а сам будинок придатний для цілорічного проживання.