Чим особливий цей крихітний будинок?

Як пише CBS News, йдеться про будинок за адресою Вайона-авеню, 84 у Селдені. Це фактично студія-котедж площею 446 квадратних футів (близько 41 квадратного метра).

Будівля має приблизно 3 метри завширшки та 11 метрів завдовжки. Усередині облаштовано невелику кухню, їдальню, вітальню та ванну кімнату. Окремої спальні у будинку немає.

Чому рієлтори називають його "аномалією"?

Ліцензована брокерка Деніз Бекман, яка працює на ринку нерухомості понад 40 років, каже, що подібні об'єкти трапляються дуже рідко. За її словами, хоча у світі популярні крихітні будинки, на Лонг-Айленді таких прикладів майже немає. Саме тому цей котедж став своєрідною "маленькою аномалією" для місцевого ринку.

Чому навіть такий будинок має попит?

Попри невелику площу, будинок має потенціал для збільшення простору. Під ним є підвал, який теоретично можна переобладнати у спальню. Втім, для цього потрібно отримати відповідні дозволи та виконати необхідні вимоги безпеки.

Фахівці пояснюють інтерес до подібної нерухомості високими цінами на житло в регіоні. Для багатьох покупців навіть крихітний будинок може стати шансом увійти на ринок.

Експерт з нерухомості Майк Маклін зазначає, що люди дедалі частіше розглядають навіть дуже маленькі будинки – без спальні або лише з однією кімнатою, аби мати власне житло.

Наскільки він дешевший за інші будинки?

За даними Ради рієлторів Лонг-Айленда, середня ціна житла в окрузі Саффолк становить близько 700 тисяч доларів.

На цьому тлі будинок у Селдені коштує приблизно вдвічі дешевше. Річний податок на нього також відносно невисокий – приблизно 3 700 доларів на рік.

Що відомо про будинок, який має площу лише 20 квадратів?

У Словаччині, біля Братислави збудували крихітний енергонезалежний будинок площею лише 20 квадратних метрів, розташований на краю виноградників. Попри компактні розміри, у ньому є все необхідне для життя: житлова зона, невелика кухня, ванна кімната та спальне місце на антресолі.

Архітектори зробили будівлю максимально відкритою до природи – дві фасадні тераси можуть опускатися й відкривати великі скляні стіни, поєднуючи інтер'єр із довкіллям. Завдяки такому рішенню внутрішній простір візуально збільшується та переходить у відкриту терасу. Будинок також працює автономно й придатний для проживання протягом усього року.