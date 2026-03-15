Чем особенный этот крошечный дом?

Как пишет CBS News, речь идет о доме по адресу Вайона-авеню, 84 в Селдене. Это фактически студия-коттедж площадью 446 квадратных футов (около 41 квадратного метра).

Читайте также Пара купила дом и во время ремонта нашла под полом "бонус" на 92 тысячи долларов

Здание имеет примерно 3 метра в ширину и 11 метров в длину. Внутри обустроена небольшая кухня, столовая, гостиная и ванная комната. Отдельной спальни в доме нет.

Почему риелторы называют его "аномалией"?

Лицензированный брокер Дениз Бекман, которая работает на рынке недвижимости более 40 лет, говорит, что подобные объекты встречаются очень редко. По ее словам, хотя в мире популярны крошечные дома, на Лонг-Айленде таких примеров почти нет. Именно поэтому этот коттедж стал своеобразной "маленькой аномалией" для местного рынка.

Почему даже такой дом пользуется спросом?

Несмотря на небольшую площадь, дом имеет потенциал для увеличения пространства. Под ним есть подвал, который теоретически можно переоборудовать в спальню. Впрочем, для этого нужно получить соответствующие разрешения и выполнить необходимые требования безопасности.

Специалисты объясняют интерес к подобной недвижимости высокими ценами на жилье в регионе. Для многих покупателей даже крошечный дом может стать шансом войти на рынок.

Эксперт по недвижимости Майк Маклин отмечает, что люди все чаще рассматривают даже очень маленькие дома – без спальни или только с одной комнатой, чтобы иметь собственное жилье.

Насколько он дешевле других домов?

По данным Совета риэлторов Лонг-Айленда, средняя цена жилья в округе Саффолк составляет около 700 тысяч долларов.

На этом фоне дом в Селдене стоит примерно вдвое дешевле. Годовой налог на него также относительно невысокий – примерно 3 700 долларов в год.

Что известно о доме, который имеет площадь всего 20 квадратов?

В Словакии, возле Братиславы построили крошечный энергонезависимый дом площадью всего 20 квадратных метров, расположенный на краю виноградников. Несмотря на компактные размеры, в нем есть все необходимое для жизни: жилая зона, небольшая кухня, ванная комната и спальное место на антресоли.

Архитекторы сделали здание максимально открытым к природе – две фасадные террасы могут опускаться и открывать большие стеклянные стены, соединяя интерьер с окружающей средой. Благодаря такому решению внутреннее пространство визуально увеличивается и переходит в открытую террасу. Дом также работает автономно и пригоден для проживания в течение всего года.