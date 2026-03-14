Что скрывал дом, о чем никто не предупредил?

Софи Лейн и ее партнер Мэтт приобрели дом в Йоркшире в начале 2026 года. Что они там нашли, что существенно повысило стоимость недвижимости, рассказывает The Mirror.

Читайте также Пара купила заброшенный дом в горах Италии – и не пожалела: сколько стоило жилье

Пара уже имеет опыт ремонта – ранее они восстановили два дома. Теперь же взялись за более сложную задачу: объединить две квартиры в один дом для жизни с двумя детьми. Пока продолжаются работы, семья живет на первом этаже и постепенно ремонтирует верхний. Но вскоре после переезда они поняли, что их новый дом скрывает неожиданный секрет.

Во время ремонта пара начала снимать ковер и пол. Под ними они заметили деревянную доску. Заинтересовавшись, Мэтт поднял ее ломом – и обнаружил скрытое пространство под домом. По словам супругов, ни продавец, ни риелтор, ни даже инспектор не упоминали об этой части дома.

Оказалось, что доступ в подвал был фактически перекрыт ванной комнатой, а люк просто спрятали под ковром.

Насколько ценной может быть такая находка?

Подвал имеет площадь около 23 квадратных метров и потолок высотой примерно 2 метра. По словам британских риелторов, обустроенный подвал может увеличить стоимость дома на 10 – 20%. Особенно если его можно переделать в жилое помещение или дополнительную комнату.

В этом случае обнаруженное пространство может добавить к стоимости дома до 70 тысяч фунтов стерлингов (более 92 тысяч долларов).

Впрочем, впереди еще много работы. Софи говорит, что они планируют обустроить там домашний кинотеатр и место для хранения вещей.

История быстро стала популярной в соцсетях: люди начали делиться собственными случаями неожиданных находок в своих домах – от обустроенных подвалов до жутких комнат, о которых новые владельцы даже не догадывались.

Почему о существовании подвала мог никто не знать?

Как пишет Newsweek, в Британии под домами часто были угольные хранилища или подвалы, которые со временем перестали использовать, когда страна перешла с угля на газ и другие виды отопления. Поэтому такие помещения могли оставаться забытыми или перекрытыми во время более поздних ремонтов

Справка. Эксперты рекомендуют перед покупкой дома на вторичном рынке проверять состояние пола, наличие технических помещений, историю реконструкций здания.

Что еще люди находили в своих домах?

Женщина купила свой первый дом и была очень рада новоселью, но радость длилась недолго. Уже через несколько минут после получения ключей она решила сорвать ковер в комнате, надеясь увидеть под ним красивый деревянный пол. Вместо этого под покрытием оказался лишь голый бетон и грязь, что означает дополнительные расходы на новый пол или паркет.

Супруги купили дом, который казался почти идеальным и не нуждался в ремонте. Но во время демонтажа стен новые владельцы наткнулись на неожиданные находки – старые бутылки, журналы и мумифицированные останки животных. После этого у пары возникли проблемы со здоровьем. В результате им пришлось полностью разобрать и заново возвести стены, потратив на работы около 20 тысяч долларов, а найденные артефакты передали в местный музей.