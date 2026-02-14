Что супруги нашли в стенах дома?

Кайя и Брайан Бретциусы приобрели дом в округе Шуйлкилл, штат Пенсильвания, рассчитывая на минимальные расходы. Дом, как пишет Mirror, выглядел лучше всех, которые они просматривали.

Во время обновления изоляции Брайан начал разбирать стены и наткнулся на старые бутылки и журналы 1980-х годов. Но самая жуткая часть ждала супругов дальше.

В полости между стенами они обнаружили мешки с мумифицированными останками животных. Впоследствии они достали не менее 20 тушек кур и кости других мелких животных, часть из которых была завернута в газеты 1920 – 1930-х годов. Кайя предполагает, что это могли быть следы старинных оккультных практик.



Супруги обнаружили в новом доме останки животных / Фото WNEP

Чем обернулась находка для семьи?

Во время проведения ремонта семья не использовала защитные средства. По словам Кайи, после контакта с останками они подхватили инфекцию – поднялась температура. Несколько дней чувствовали себя очень плохо.

Из-за находки супругам пришлось полностью снести и отстроить стены. Страховка не покрыла ремонт, поэтому семья уже потратила примерно 20 тысяч долларов, и работы до сих пор продолжаются.

Найденные артефакты хранятся в местном музее, однако из-за их потенциальной опасности вряд ли их выставят публично. А неприятный запах, по словам Кайи, еще долго напоминал семье о жуткой истории их "дома мечты".

Заметим, что в соответствии с данными Realtor по состоянию на февраль 2026 года жилье в Пенсильвании стоит в среднем 295 тысяч долларов. Чтобы снимать жилье в месяц нужно 1 685 долларов.

Что известно о других находках людей в новых домах?

Пара купила старинную церковь Святого Петра в Уэльсе, чтобы обустроить там семейное жилье. Во время реконструкции под полом они обнаружили 83 захоронения – выяснилось, что людей когда-то хоронили семьями, поэтому останки решили не переносить. Перестройка длилась примерно 4 года. В результате историческое здание осторожно соединили с современными удобствами, превратив его в необычный, но комфортный дом.

Исследователи обнаружили 6-комнатный дом, интерьер которого почти не изменился с 1970-х годов. Внутри остались старые телевизоры, бутылки, документы и личные фото бывших владельцев. Предположительно, там всю жизнь прожила пожилая пара, а после их смерти дом опустел. Состояние дома создает впечатление, будто время в нем просто остановилось.