Що подружжя знайшло у стінах будинку?

Кайя та Браян Бретціуси придбали будинок в окрузі Шуйлкілл, штат Пенсильванія, розраховуючи на мінімальні витрати. Оселя, як пише Mirror, виглядала найкраще з усіх, які вони переглядали.

Під час оновлення ізоляції Браян почав розбирати стіни й натрапив на старі пляшки та журнали 1980-х років. Але наймоторошніша частина чекала на подружжя далі.

У порожнині між стінами вони виявили мішки з муміфікованими рештками тварин. Згодом вони дістали щонайменше 20 тушок курей та кістки інших дрібних тварин, частину з яких було загорнуто в газети 1920 – 1930-х років. Кайя припускає, що це могли бути сліди старовинних окультних практик.



Подружжя виявило в новому домі рештки тварин / Фото WNEP

Чим обернулася знахідка для родини?

Під час проведення ремонту родина не використовувала захисні засоби. За словами Кайї, після контакту з останками вони підхопили інфекцію – піднялася температура. Кілька днів почувалися дуже погано.

Через знахідку подружжю довелося повністю знести й відбудувати стіни. Страховка не покрила ремонт, тож родина вже витратила приблизно 20 тисяч доларів, і роботи досі тривають.

Знайдені артефакти зберігаються в місцевому музеї, однак через їхню потенційну небезпечність навряд чи їх виставлять публічно. А неприємний запах, за словами Кайї, ще довго нагадував родині про моторошну історію їхнього "будинку мрії".

Зауважимо, що відповідно до даних Realtor станом на лютий 2026 року житло в Пенсильванії коштує в середньому 295 тисяч доларів. Щоб винаймати помешкання у місяць потрібно 1 685 доларів.

Що відомо про інші знахідки людей у нових будинках?

Пара купила старовинну церкву Святого Петра у Вельсі, щоб облаштувати там сімейне житло. Під час реконструкції під підлогою вони виявили 83 поховання – з'ясувалося, що людей колись ховали родинами, тому останки вирішили не переносити. Перебудова тривала приблизно 4 роки. У результаті історичну будівлю обережно поєднали з сучасними зручностями, перетворивши її на незвичайний, але комфортний дім.

Дослідники виявили 6-кімнатний будинок, інтер'єр якого майже не змінився з 1970-х років. Усередині залишилися старі телевізори, пляшки, документи та особисті фото колишніх власників. Імовірно, там усе життя прожила літня пара, а після їхньої смерті оселя спорожніла. Стан будинку створює враження, ніби час у ньому просто зупинився.