Чому Анна пошкодувала про переїзд у село?

Анна після продажу міської квартири купила будинок у селі, але з часом зрозуміла, що переплатила й отримала більше проблем, ніж очікувала, розповіла власниця у соцмережах.

Я продала квартиру в місті і приїхала в село. Хату в селі я купила за мега великі гроші для села, а не ото як відео на ютубі за 5 тисяч із усіма умовами десь в Карпатах,

– каже у відео Анна.

Спершу житло виглядало придатним для проживання, однак на практиці виявилося, що воно потребує повного оновлення.

Вона вже пів року займається ремонтом, проте роботи ще далекі до завершення. За цей час стало зрозуміло, що потрібно переробляти практично все – від території навколо будинку до внутрішнього облаштування. Через це витрати та обсяг робіт значно зросли.

Анна розповідає, що шукала житло приблизно рік. Рішення переїхати з'явилося через втому від міського шуму та бажання спокою. Миколаївщину вона обрала через прив'язаність до рідного регіону. Водночас жінка визнає, що схожий будинок в інших областях, зокрема на Вінниччині, можна було купити приблизно втричі дешевше.

Тепер вона радить обирати будинки без ремонту або будувати житло з нуля, адже переробка старої оселі виявилась складнішою і дорожчою. Про це вона також говорила у своєму відео, звертаючи увагу на те, що зовнішній стан будинку може вводити в оману.

Що пишуть у коментарях?

У коментарях користувачі активно діляться подібним досвідом. Дехто зазначає, що також обирав старий будинок, але в результаті доводилося спочатку демонтувати старе, а потім фактично будувати заново.

Колись теж захотіли купити будиночок у селі під дачу. На ринку були варіанти новозбудованих коробок без нічого. Нам здалося, що там треба буде багато робити і вкладатися фінансово, тож купили стару хату. І почалося… За великим рахунком, двічі все робили: зносили старе і робили нове. Щоб сміття вивезти, я не знаю, скільки витратили. Підсумок такий: краще будувати з нуля або брати якусь коробку — це і швидше, і дешевше,

– написала користувачка Олена.

Інші користувачі погоджуються, що вигідніше купувати будинок без внутрішніх робіт або одразу зводити новий. Такий підхід, за їхніми словами, допомагає уникнути додаткових витрат на демонтаж і вивезення матеріалів.

Частина коментаторів звертає увагу і на побутові труднощі життя в селі. Сама Анна також підкреслює, що переїзд був продиктований бажанням тиші, однак реальність виявилася складнішою, ніж очікувалося.

Як ще одна українка купила хату під Києвом?