Как выглядит дом и чем он особенный?

Американская студия Backcountry Tiny Homes представила модель The Knoll – крошечный дом, который существенно отличается от типичных решений. Об этом рассказали в New Atlas.

Читайте также "1 650 окон": в Амстердаме построили дом, который ломает представление о жилье

Главная особенность дома – увеличена до 3 метров ширина, что больше, чем в стандартных крошечных домах. Именно это позволило создать планировку, максимально приближенную к обычной квартире.

Дом смонтирован на трейлере длиной около 11,6 метра и имеет металлическую крышу и комбинированную облицовку фасада.

Интерьер – главный аргумент этого дома. Здесь обустроено:

просторную гостиную с диваном-кроватью;

полноценную кухню с духовкой, плитой и барной стойкой;

ванную комнату с душем и даже стиральной машиной;

спальню с двуспальной кроватью и рабочим местом;

дополнительный лофт для еще одного спального места.

Благодаря открытой планировке пространство выглядит значительно большим, чем в типичных мобильных домах.

Такой подход демонстрирует, как сегмент крошечных домов постепенно меняется: от минимализма и экономии пространства – к попыткам воспроизвести комфорт полноценной квартиры даже в мобильном формате.

Подходит ли он для постоянной жизни и какова цена?

The Knoll позиционируют как жилье для пары или даже небольшой семьи. Просторная планировка, большое количество мест для хранения и несколько спальных зон делают его пригодным для длительного проживания. Впрочем есть нюанс: из-за увеличенных габаритов дома для транспортировки по дорогам может потребоваться специальное разрешение.

Базовая цена модели стартует примерно от 162 950 долларов в зависимости от комплектации. Это значительно больше, чем у многих компактных домов, но разработчики делают ставку именно на комфорт и "квартирный" уровень пространства.

В отличие от большинства минидомов, которые жертвуют удобством ради мобильности, The Knoll делает ставку именно на комфорт, даже если это усложняет транспортировку. Для покупателей это означает появление нового сегмента – компактного, но максимально функционального жилья, которое может стать альтернативой квартире, а не только временным решением.

Такой вид имеет дом / Фото Backcountry Tiny Homes

Почему такие дома становятся популярными?

Модель The Knoll – часть глобального тренда на компактное жилье, который только набирает обороты. По данным аналитиков Coherent Market Insights, мировой рынок крошечных домов уже оценивается в миллиарды долларов и продолжает стабильно расти в ближайшие годы.

Основные причины популярности такого формата жилья:

рост стоимости традиционной недвижимости;

более доступная альтернатива для собственного жилья;

спрос на мобильность и гибкий образ жизни;

интерес к экологичным и компактным решениям.

Аналитики также отмечают, что спрос подпитывают изменения в стиле жизни и переход к более рациональному использованию пространства.

Что известно о других крошечных домах?

В США на Лонг-Айленде продали крошечный дом без спальни почти за 330 тысяч долларов, что стало нетипичным для местного рынка. Дом имеет площадь около 41 квадратный метр и фактически является студией с кухней, гостиной и ванной комнатой. Его называют "аномалией", ведь подобные компактные объекты почти не встречаются в этом регионе.

В Словакии, вблизи Братиславы построили автономный микродом площадью 20 квадратов на краю виноградников. Несмотря на размеры, он содержит все необходимое: жилую зону, кухню, ванную и спальное место на антресоли. Здание максимально открыли к природе: фасадные террасы опускаются, открывая стеклянные стены и соединяя интерьер с внешним пространством. Это визуально расширяет площадь, а сам дом пригоден для круглогодичного проживания.