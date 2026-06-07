У будинку все залишилося майже недоторканим

Дослідник опублікував фото знахідки на Reddit. За його словами, зовні будинок виглядав як традиційна японська оселя з червоною черепицею на даху.

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Однак усередині будинку чоловік побачив сліди поспішного або раптового від'їзду власників. На татамі (японський солом'яний мат для покриття підлоги – 24 Канал) лежало незастелене ліжко, поруч – пульт і попільничка. У буфеті залишився акуратно складений посуд: чашки, миски та глечики. На кухні досі стояла рисоварка, а старі фіранки на вікнах за роки перетворилися на лахміття.

Особливу увагу дослідника привернули численні фотоальбоми. На світлинах були корпоративні зустрічі, святкування та прапори з характерною символікою.

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Кому міг належати покинутий дім та чому його покинули

Автор знахідки звернув увагу на логотип Asahi Shimbun – однієї з найстаріших і найвідоміших газет Японії. Через це він припустив, що будинок міг належати одному з керівників видання або заможному працівнику компанії.

На думку дослідника, власник використовував оселю як заміський будинок для відпочинку від роботи та міського життя.

За словами автора публікації, будинок, ймовірно, залишили приблизно у 2006 році. Серед можливих причин називають скорочення населення регіону та зникнення робочих місць.

Японський дослідник покинутих місць зазначив, що це типова ситуація для провінційних районів країни, де молодь масово переїжджає до великих міст, а старі будинки роками стоять порожніми.

Такий вигляд будинок має всередині / Фото r/urbanexploration

Що відомо про інший покинутий будинок?

Покинутий будинок у британському Норвічі понад 15 років руйнувався посеред житлового району, а сусіди не могли з'ясувати, кому він належить. Будівля була в аварійному стані: дах просідав, усередині оселилися щури й голуби, а руїна почала впливати на сусідні будинки.

Історію вдалося розкрити лише після звернення до компанії, що займається пошуком покинутої нерухомості. Згодом стало відомо, що власницею була жінка з інвалідністю, яка через стан здоров'я не могла доглядати за спадковим майном. Після викупу будинок очистили від сміття та почали відновлювати.