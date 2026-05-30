Від будинку 1804 року до преміальної резиденції

Історичний маєток розташований у місті Гринвіч, штат Коннектикут. Про нього йдеться на New York Post.

Будинок звели ще у 1804 році. Тепер він пройшов масштабну реконструкцію, під час якої вдалося поєднати історичну архітектуру з сучасним дизайном.

Після оновлення нерухомість площею близько 6 800 квадратних футів (2 072 квадратних метрів) отримала шість спалень і вісім ванних кімнат. Маєток займає територію площею 2,41 акра (майже 1 гектар). Його ціна становить 6,99 мільйона доларів.

Реставрацію завершили у 2015 році. Проєкт настільки високо оцінили фахівці, що у 2021 році він отримав нагороду HOBI Award у категорії найкращої реконструкції історичного будинку.



Всередині будинку / Фото Кайла Нортона

Які історичні елементи вдалося зберегти

Під час оновлення архітектори зберегли частину оригінальної кам'яної кладки, дерев'яні балки та інші автентичні деталі, які залишилися від початкової споруди. Водночас до будинку додали новий цегляний корпус і скляний перехід, що поєднав історичну частину з відреставрованою каретною будівлею.

За словами агентки з продажу Меган Салліван, головною особливістю маєтку є те, наскільки органічно він поєднує різні епохи.

Рідко можна знайти нерухомість, яка настільки дбайливо зберігає свою історію та водночас повністю відповідає сучасному стилю життя,

– зазначила вона.



Такий вигляд має маєток тепер / Фото Кайла Нортона

На території облаштували басейн, будиночок на дереві та зони відпочинку

Окрім оновленого житла, значну увагу приділили прибудинковій території. Ландшафтний дизайн передбачає багаторівневі сади, відкриту кухню, місця для відпочинку та прогулянкові доріжки.

На ділянці також облаштовані басейн, окремий будиночок біля нього та простору терасу. Серед незвичних елементів власності – будиночок на дереві та дитячий майданчик, створений із телефонних стовпів.

Маєток розташований менш ніж за годину їзди від Нью-Йорка, що, за словами продавців, дозволяє поєднати спокій заміського життя з близькістю до одного з найбільших мегаполісів США.

