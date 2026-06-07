В доме все осталось почти нетронутым

Исследователь опубликовал фото находки на Reddit. По его словам, внешне дом выглядел как традиционный японский дом с красной черепицей на крыше.

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Однако внутри дома мужчина увидел следы поспешного или внезапного отъезда владельцев. На татами (японский соломенный мат для покрытия пола – 24 Канал) лежала незастеленная кровать, рядом – пульт и пепельница. В буфете осталась аккуратно сложенная посуда: чашки, миски и кувшины. На кухне до сих пор стояла рисоварка, а старые занавески на окнах за годы превратились в лохмотья.

Особое внимание исследователя привлекли многочисленные фотоальбомы. На фотографиях были корпоративные встречи, празднования и флаги с характерной символикой.

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Кому мог принадлежать заброшенный дом и почему его покинули

Автор находки обратил внимание на логотип Asahi Shimbun – одной из старейших и самых известных газет Японии. Поэтому он предположил, что дом мог принадлежать одному из руководителей издания или состоятельному работнику компании.

По мнению исследователя, владелец использовал дом как загородный дом для отдыха от работы и городской жизни.

По словам автора публикации, дом, вероятно, оставили примерно в 2006 году. Среди возможных причин называют сокращение населения региона и исчезновение рабочих мест.

Японский исследователь заброшенных мест отметил, что это типичная ситуация для провинциальных районов страны, где молодежь массово переезжает в крупные города, а старые дома годами стоят пустыми.

Такой вид дом имеет внутри / Фото r/urbanexploration

Что известно о другом заброшенном доме?

Заброшенный дом в британском Норвиче более 15 лет разрушался посреди жилого района, а соседи не могли выяснить, кому он принадлежит. Здание было в аварийном состоянии: крыша проседала, внутри поселились крысы и голуби, а руина начала влиять на соседние дома.

Историю удалось раскрыть лишь после обращения в компанию, занимающуюся поиском заброшенной недвижимости. Впоследствии стало известно, что владелицей была женщина с инвалидностью, которая по состоянию здоровья не могла ухаживать за наследственным имуществом. После выкупа дом очистили от мусора и начали восстанавливать.