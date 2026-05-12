Кто получит денежные выплаты в мае?

Поддержка является одноразовой и начисляется по программе "Забота. Навстречу киевлянам", о чем сообщили в КГГА.

Деньги начислят почти 35 тысячам киевлян, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке. Согласно информации, город направит на эти выплаты около 30 миллионов гривен.

Средства получат 17 категорий жителей столицы, которые определены соответствующим распоряжением Киевского городского головы. В частности наибольшую выплату – 1 500 гривен – получат:

праведники Бабьего Яра; участники народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года; ветераны подпольно-партизанского движения; родители и матери погибших в мирное время солдат срочной службы.

Несколько меньшую поддержку – в размере 1 тысячу гривен – начислят:

репрессированным и членам их семей, которые были принудительно переселены; лицам, которые получают помощь на детей с инвалидностью подгруппы А; детям-сиротам; лицам, которые являются получателями временной помощи на детей без родительской опеки.

А 800 гривен предусмотрено:

людям, которые получают социальную пенсию на детей с инвалидностью;

украинцам, которые получают помощь на тяжелобольных детей;

тем, кто получает помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

лицам, которые получают помощь при усыновлении ребенка;

жителям столицы, которые получают государственную социальную помощь детям умершего кормильца;

киевлянам, которые получают помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

людям, получающим пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;

жителям Киева, получающим государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уклоняются от уплаты алиментов.

Лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат только одну помощь. Но в большем размере.

Важно! Людям, которые находятся на полном государственном содержании, единовременная адресная материальная помощь не выплачивается.

Какие еще выплаты могут получить украинцы?

Украинцы могут получить Нацкешбек за март. Об этом сообщили в Дії.

С четверга, 7 мая, почти 4,8 миллиона украинцев могут получить выплаты за покупки в марте 2026 года.

На этот раз впервые поступит кэшбек за топливо,

– добавили в Дії.

Обратите внимание! Топливный кэшбек в частности продлили до 31 мая. Но пока максимальная сумма возврата составляет 500 гривен.

А "Национальный кэшбек" пока начисляют следующим образом:

15% – за покупку непродовольственных товаров украинского производства, а также сыров (твердых и мягких) и некоторых видов бакалеи;

5% – за большинство продуктов питания (кроме указанных выше и подакцизных товаров), а также на товары аптечные, для сада и огорода.

В частности "Национальный кэшбек тоже" продолжили. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Программа будет доступной на период военного положения. Но она не будет действовать дольше, чем до 30 апреля 2028 года.

Что еще стоит знать о выплатах в мае 2026 года?

Некоторые украинцы не получили единовременную денежную выплату в размере 1 500 гривен в апреле. Поэтому помощь "перенесли" на май.

Начальница главного управления ПФУ в Винницкой области Елена Корчак рассказала, что деньги должны поступить до 25 мая – вместе с пенсией или другой социальной выплатой. Отдельно обращаться для оформления помощи не нужно.

Есть также еще одна проблема – лица, которые подавали заявки на финансовую поддержку при рождении ребенка, до сих пор не получили средств. Речь идет об обращении от января и февраля.

Министр соцполитики Денис Улютин рассказал, что причиной задержки стал технический сбой. А вскоре украинцы получат выплаты.