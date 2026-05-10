Решение суда основывалось на том, что женщина смогла доказать родственные связи. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также В Луцке суд оштрафовал работника ТЦК, который травмировал беременную женщину

Почему женщина должна была доказывать, что была членом семьи погибшего брата?

Жительница Закарпатья обратилась в суд с просьбой юридически подтвердить, что она является членом семьи своего родного брата, который погиб в июне 2022 года во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Заявительница объяснила, что после смерти родителей они остались вместе, совместно вели хозяйство, оплачивали коммунальные услуги, содержали дом и поддерживали друг друга финансово и материально во время войны. Кроме того, она организовывала помощь брату, присылая посылки и собирая средства на тепловизор для службы в ВСУ.

Министерство обороны Украины возражало против иска, ссылаясь на недостаточность доказательств совместного проживания и ведения хозяйства. Представители ведомства указывали, что наличие родственных связей между братом и сестрой автоматически не предоставляет статуса членов семьи для целей получения социальных выплат.

Среди доказательств были документы о родственных связях и свидетельства о смерти родителей, справки об обстоятельствах гибели военного, документы о регистрации места жительства по одному адресу, банковские переводы и скриншоты переписки, а также показания соседей и свидетелей, которые подтвердили совместный быт, взаимную помощь и поддержку.

Что решил суд?

Суд сослался на статью 3 Семейного кодекса Украины и решение Конституционного Суда от 3 июня 1999 года, где указано, что членами семьи могут быть не только близкие родственники, но и другие лица, если они совместно проживают, ведут совместное хозяйство и имеют взаимные права и обязанности.

Там учли, что ни заявительница, ни погибший брат не имели собственных семей, поэтому их фактические семейные отношения после смерти родителей стали определяющими для установления статуса члена семьи.

В постановлении отметили, что, что фактические семейные отношения включают общий бюджет и расходы, совместное ведение хозяйства, взаимную помощь и поддержку в повседневной жизни, а также продолжительность такого проживания. Это подтверждает, что членство в семье определяется не только родственными связями, но и конкретными действиями и взаимодействием в семейном быту.

Также суд учел редакцию закона о социальной и правовой защите военнослужащих, которая на момент гибели брата позволяла получать единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен именно членам семьи погибшего.

Великоберезнянский суд удовлетворил заявление сестры погибшего и установил юридический факт ее членства в семье, что создает правовые основания для получения единовременного денежного пособия и других социальных гарантий, предусмотренных законом для семей погибших военнослужащих.

Таким образом, суд подтвердил, что родная сестра может претендовать на государственные выплаты после гибели брата, если докажет фактические семейные отношения, а не только родственные связи.

Кто может получить выплату в случае гибели военного?

Военнослужащие могут заранее определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели. Для этого они составляют личное распоряжение, где указывают конкретных лиц и распределение долей.

Закон позволяет указывать любых людей, независимо от родственных связей. В то же время отдельным категориям гарантирована обязательная доля: малолетним и несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям и вдовам или вдовцам. Каждый из них имеет право на 50% той доли, которую получил бы без распоряжения.

Документ можно оформить в произвольной форме и заверить у нотариуса или командира части. Оригинал хранится в Территориальном центре комплектования, а копия – у самого военного. Это позволяет контролировать, чтобы помощь дошла до тех, кого военнослужащий выбрал самостоятельно.