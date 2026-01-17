Кто будет получать помощь в случае гибели военного?

Члены семей погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. По общему правилу, средства распределяются между родственниками в определенном законом порядке.

Читайте также Льготы на коммуналку для супругов военных: суммируется ли скидка

Вместе с тем, соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащий или военнослужащая могут самостоятельно определить получателей этой выплаты в случае своей гибели. Для этого составляется личное распоряжение – письменный документ, в котором указываются лица и доли выплаты в процентах. В нем можно указать любых людей, независимо от родственных связей.

Военные имеют право на особую защиту и государственные льготы. Однако часто при их оформлении возникают проблемы. Юристы "Звільнимо" предоставят сопровождение и подскажут, как действовать, когда право приходится отстаивать.

В то же время закон гарантирует обязательную долю отдельным категориям лиц, даже если они не указаны в распоряжении. Речь идет о малолетних, несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детях, нетрудоспособной вдове или вдовце, а также нетрудоспособных родителях. Каждый из них имеет право на 50 процентов той доли, которую получил бы без личного распоряжения.

Личное распоряжение можно оформить в произвольной форме и заверить у нотариуса или командира воинской части. Оригинал документа хранится в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки в личном деле военного, а копия – у него самого.

Обратите внимание! Содержание такого документа является конфиденциальным. При необходимости его можно отменить путем подачи рапорта. Вносить изменения в уже составленное распоряжение не разрешается, однако можно оформить новое – оно автоматически аннулирует предыдущее.

Как прекратить брак, если один из супругов в плену или пропал без вести?