Кто будет получать помощь в случае гибели военного?
Члены семей погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. По общему правилу, средства распределяются между родственниками в определенном законом порядке.
Вместе с тем, соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащий или военнослужащая могут самостоятельно определить получателей этой выплаты в случае своей гибели. Для этого составляется личное распоряжение – письменный документ, в котором указываются лица и доли выплаты в процентах. В нем можно указать любых людей, независимо от родственных связей.
В то же время закон гарантирует обязательную долю отдельным категориям лиц, даже если они не указаны в распоряжении. Речь идет о малолетних, несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детях, нетрудоспособной вдове или вдовце, а также нетрудоспособных родителях. Каждый из них имеет право на 50 процентов той доли, которую получил бы без личного распоряжения.
Личное распоряжение можно оформить в произвольной форме и заверить у нотариуса или командира воинской части. Оригинал документа хранится в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки в личном деле военного, а копия – у него самого.
Обратите внимание! Содержание такого документа является конфиденциальным. При необходимости его можно отменить путем подачи рапорта. Вносить изменения в уже составленное распоряжение не разрешается, однако можно оформить новое – оно автоматически аннулирует предыдущее.
Как прекратить брак, если один из супругов в плену или пропал без вести?
Для расторжения брака, если один из супругов в плену, необходимо обратиться в суд с соответствующими документами.
Если лицо признано безвестно отсутствующим, нужно иметь судебное решение, после чего брак можно расторгнуть через орган государственной регистрации актов гражданского состояния.