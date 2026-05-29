Как можно доказать, что смерть военного связана с болезнью из-за защиты Родины?

На военно-врачебную комиссию возложена обязанность устанавливать связь смерти воина с его болезнью. Если болезнь, что привела к смерти, была у человека раньше и только ухудшилась во время военной службы, то ее связь с выполнением задач нельзя доказать. В то же время решение ВВК можно обжаловать, сообщает адвокат Дарья Тарасенко.

В одном конкретном деле ВВК, просмотрев документы военного, определила, что его заболевание возникло в период службы в воинских частях и учреждениях, или же это было заболевание, возникшее до военной службы, а в период службы достигло такого развития, который привел к смерти.

Семья военного не согласилась с таким выводом. По словам родных, у мужчины ухудшилось здоровье именно во время выполнения боевого задания. Его эвакуировали из зоны боевых действий и на осмотре диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. Несколько месяцев он находился без сознания в больнице. Но в этом деле возникла интересная деталь: умер военный из-за тяжелого осложнения заболевания кишечника.

Чтобы доказать, что болезнь, из-за которой умер военный, связано с защитой Родины, семья вместе с адвокатами собрала и подготовила все дополнительные медицинские документы о состоянии здоровья умершего. Удалось собрать полный анамнез, что собирался в течение жизни. Также специалисты обратили внимание, что на момент смерти военнослужащий не находился в воинской части, а просто с поля боя был направлен на стационарное длительное лечение.

Штатной ВВК было отменено предыдущее решение и установлено, что заболевание и причина смерти является следствием выполнения задач по защите Родины, что подтверждается медицинской и военно-учетной документацией,

– написала адвокат Тарасенко.

Обжаловать решение ВВК после смерти военного из-за болезни нужно для правильной формулировки. От этого зависит, какую именно сумму денежной помощи будут иметь родные воина. Разница между формулировками "заболевание связано с прохождением службы" и "заболевание связано с защитой Родины" имеет принципиальное значение.

К слову, больше всего подобных проблем у семей возникает тогда, когда у военного были хронические заболевания еще до мобилизации. ВВК может считать, что служба только ухудшила состояние, но не стала непосредственной причиной смерти. Именно поэтому адвокаты советуют собирать полный медицинский анамнез и все документы еще во время лечения военного.

Как оформить единовременное денежное обеспечение после смерти военного?

Чтобы получить единовременное денежное пособие, родственники погибшего воина должны обратиться в ЗАГС и оформить свидетельство о его смерти. Кроме того, воинская часть оформляет выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава, документы о причинах и обстоятельствах гибели, выписка из приказа о выплате от 30 до 100 тысяч гривен или денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения. С этими документами надо пойти в ТЦК, где подается заявление о выплате единовременной денежной помощи.

Недавно Верховный Суд подтвердил, что право на получение единовременного денежного пособия имеют совершеннолетние дети погибших военных, а не только жена/муж или родители.