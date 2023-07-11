Кто может получить помощь

Семьи военных ВСУ и других подразделений, а это Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МО, Госспецсвязь, Государственная пограничная служба, Государственная специальная служба транспорта и другие могут получить одноразовую помощь от государства (ОГД) в случае гибели защитника или защитницы.

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Единственное отличие в том, что родственники героев из других подразделений могут обращаться за помощью непосредственно к этим формированиям

По словам специалистов из юридической фирмы Юристы Василий Кисиль и Партнеры, право на получение средств имеют члены семьи:

родители;

один из супругов не женившийся второй раз;

несовершеннолетние дети;

дети в возрасте 18 – 23 лет, обучающиеся на дневном отделении учебного заведения;

лица с инвалидностью;

лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего.

Обратите внимание! Средства равными частями распределяют между всеми членами семьи погибшего военнослужащего. Первая выплата составляет 20% от назначенной суммы, а остаток в 80% государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 следующих месяцев.

Как оформить ОГД

Для этого родственники должны обратиться в ДРАЦС и оформить свидетельство о смерти защитника. Впоследствии нужно получить документы по воинской части:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава;

документы о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из приказа о выплате от 30 до 100 тысяч гривен или денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ № 168;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Важно! В справке об обстоятельствах гибели должно быть указано, что смерть связана с "исполнением обязанностей военной службы" или с "защитой Родины".

После получения этих документов необходимо обратиться в ближайший ТЦК и написать заявление о выплате единовременного пособия. Кроме заявления нужно добавить следующие документы:

оригинал заявления каждого совершеннолетнего члена семьи, имеющего право на получение пособия;

согласие об обработке персональных данных; оригинал выписки из приказа об исключении погибшего из списков личного состава воинской части;

оригинал выписки из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копии страниц паспортов получателей помощи с пропиской, идентификационных кодов получателей помощи, документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели, свидетельства о смерти погибшего, постановление ВЛК об установлении причинной связи смерти, справка об отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, выдана соответствующими органами МВД и другие документы о назначении и выплате ОГО (при наличии).

кроме того, копия документов, доказывающих родственные связи или содержание: свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям), свидетельства о браке (для выплаты пособия жене), свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям), решения местной госадминистрации или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком бойца (для опекунов) и решения суда или нотариальной сделки, подтверждающей пребывание на иждивении (для иждивенцев).

Можно обратиться в ТЦК без полного пакета документов. Руководитель ТЦК в любом случае должен зарегистрировать ваше заявление и обязан помочь с истребованием отсутствующих документов,

– объясняют юристы.

Решения о выплате принимают государственные органы, руководящие соответствующими военными формированиями. Впрочем, в течение 30 дней родственникам может прийти сообщение в случае отказа.