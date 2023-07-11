Как получить выплаты в ООН

Программа ООН для переселенцев ориентирована на уязвимые категории пострадавших от войны и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в некоторые регионы Украины. Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на одного человека. Средства будут выплачиваться три месяца.

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Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" с заявлением. Где находятся пункты регистрации можно посмотреть по этой ссылке.

Что с выплатами от ЮНИСЕФ

В ЮНИСЕФ существует программа финансовой помощи "Совместно", которая поддерживает многодетные семьи, пострадавшие от войны. Им тоже выплачивали по 2200 гривен ежемесячно, но не более чем на 5 человек.

Пока что регистрация на денежную программу остановлена с 14 августа 2022 года.

Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь,

– объяснили в организации.

Также в фонде добавили, что сейчас выплачиваются средства семьям, успевшим подать заявки до приостановки регистрации. В настоящее время организация занимается проверкой заявок, отправленных украинцами еще в 2022 году.

Обратите внимание! Если лицо отправило заявку, а средства не поступили, то в 2023 году они зачислятся на счет, который он указал при регистрации.

Украинцы могут получить еще одну денежную помощь

ВПЛ могут получить 6 600 гривен единовременной помощи, если они относятся к следующим категориям:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Для регистрации необходимо обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:

первая и вторая странички паспорта;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.

справка о прописке (если у вас есть ID-карта).

Напомним! Выплаты получат только жители Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.