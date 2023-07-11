Як отримати виплати до ООН

Програма ООН для переселенців орієнтована на вразливі категорії осіб, які постраждали від війни та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в деякі регіони України. Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на одну особу. Кошти виплачуватимуть три місяці.

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Щоб отримати виплати, треба звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист" з заявою. Де знаходяться пункти реєстрації можна поглянути за цим посиланням.

Що з виплатами від ЮНІСЕФ

У ЮНІСЕФ існує програма фінансової допомоги "Спільно", яка підтримує багатодітні сім'ї, що постраждали від війни. Їм теж виплачували по 2 200 гривень щомісяця, але не більше як на 5 осіб.

Поки що реєстрація на грошову програму зупинена з 14 серпня 2022 року.

Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу,

– пояснили в організації.

Також у фонді додали, що нині виплачуються кошти родинам, які встигли подати заявки до призупинки реєстрації. Нині організація займається перевіркою заявок, надісланих українцями ще у 2022 році.

Зверніть увагу! Якщо особа надіслала заявку, а кошти не надійшли, то у 2023 році вони зарахуються на рахунок, який вона вказала під час реєстрації.

Українці можуть отримати ще одну грошову допомогу

ВПО можуть отримати 6 600 гривень одноразової допомоги, якщо вони належать до наступних категорій:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Для реєстрації потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Потім відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:

перша та друга сторінки паспорта;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.

довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Нагадаємо! Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.