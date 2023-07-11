Як отримати виплати до ООН
Програма ООН для переселенців орієнтована на вразливі категорії осіб, які постраждали від війни та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в деякі регіони України. Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на одну особу. Кошти виплачуватимуть три місяці.
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Щоб отримати виплати, треба звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист" з заявою. Де знаходяться пункти реєстрації можна поглянути за цим посиланням.
Що з виплатами від ЮНІСЕФ
У ЮНІСЕФ існує програма фінансової допомоги "Спільно", яка підтримує багатодітні сім'ї, що постраждали від війни. Їм теж виплачували по 2 200 гривень щомісяця, але не більше як на 5 осіб.
Поки що реєстрація на грошову програму зупинена з 14 серпня 2022 року.
Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу,
– пояснили в організації.
Також у фонді додали, що нині виплачуються кошти родинам, які встигли подати заявки до призупинки реєстрації. Нині організація займається перевіркою заявок, надісланих українцями ще у 2022 році.
Українці можуть отримати ще одну грошову допомогу
ВПО можуть отримати 6 600 гривень одноразової допомоги, якщо вони належать до наступних категорій:
- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Для реєстрації потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Потім відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:
- перша та друга сторінки паспорта;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.
- довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).