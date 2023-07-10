Як отримати допомогу

Кошти отримають від Червоного Хреста вимушені переселенці, які покинули місця проживання через вторгнення Росії в Україну. Розмір допомоги складає 2 500 гривень на особу.

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Цікаво, що виплати будуть виплачувати на основі вже наявних документів про особу у базі відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто жодної заяви не потрібно писати та надсилати. Відповідно до цього місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама буде визначати, кому надавати допомогу.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 мільйона осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій.

Нагадуємо, що в Україні вимушені переселенці отримують допомогу від влади: по 2 000 гривень на кожного дорослого та по 3 000 гривень на дитину.

Гроші для тих, хто прихистив

Червоний Хрест також підготував грошову допомогу для тих, хто надав домівку для переселенців безкоштовно. Кошти виплачуватимуть регулярно в межах програми "Прихисток".

Власникам квартир, які пустили переселенців пожити у квартирі чи будинку, виплачуватимуть по 450 гривень щомісяця за кожну внутрішньо переміщену особу.

Зверніть увагу! Виплачуватимуть гроші тільки через платіжку систему PrivatMoney.

Оформити допомогу можна, якщо: