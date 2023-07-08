Як отримати виплати
Компенсацію отримають ті громадяни, які прихистили ВПО у межах програми "Прихисток". Виплата коштів буде здійснюватися виключно через систему через платіжну систему PrivatMoney.
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Щоб оформити виплату потрібно зареєструвати своє житло на цьому сайті й наступного дня подати заяву в орган місцевого самоврядування, у якій треба вказати ПІБ кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхню особу.
За грошима треба особисто звертатися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування домівки.
ВПО можуть отримати майже 7 000 гривень
Переселенці, які належать до наступних категорій, можуть розраховувати на виплату 6 600 гривень:
- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.
Які документи потрібні:
- перша та друга сторінки паспорта;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.
- довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).