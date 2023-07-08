Як отримати виплати

Компенсацію отримають ті громадяни, які прихистили ВПО у межах програми "Прихисток". Виплата коштів буде здійснюватися виключно через систему через платіжну систему PrivatMoney.

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Зверніть увагу! Для власників помешкань, де безкоштовно проживають переселенці, становить 14,77 гривні за одну особу на добу, тобто 450 гривень на місяць.

Щоб оформити виплату потрібно зареєструвати своє житло на цьому сайті й наступного дня подати заяву в орган місцевого самоврядування, у якій треба вказати ПІБ кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхню особу.

За грошима треба особисто звертатися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування домівки.

Нагадаємо! Що кількість ВПО, які проживають у помешканні змінилася, про це одразу треба повідомити заявою, місцеве самоврядування.

ВПО можуть отримати майже 7 000 гривень

Переселенці, які належать до наступних категорій, можуть розраховувати на виплату 6 600 гривень:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.

Зверніть увагу! Щоб зареєструватися на програму потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Потім треба відправити до чат-бота у Viber або Telegram копії документів.

Які документи потрібні: