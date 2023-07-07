Як отримати фінансову допомогу
Щоб отримати 6 600 гривень одноразової грошової допомоги, потрібно належати до однієї із наступних категорій:
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- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Щоб зареєструватися на програму потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Далі потрібно відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:
- перша та друга сторінки паспорта;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.
- довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).
Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.
Скільки отримують ВПО від держави
Внутрішні переселенці отримують від держави по 2 000 гривень на місяць, але якщо у сім'ї є діти, то сума збільшується до 3 000 гривень.
Також для ВПО постійно допомагають наступні організації:
- Червоний Хрест;
- ООН;
- ЮНІСЕФ;
- Норвезька рада у справах біженців.