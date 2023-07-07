Как получить финансовую помощь

Чтобы получить 6 600 гривен единовременной денежной помощи, нужно относиться к одной из следующих категорий:

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  • семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
  • многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
  • беременные и кормящие грудью женщины;
  • женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
  • лица старше 50 лет с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Чтобы зарегистрироваться на программу, нужно обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Далее нужно отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:

  • первая и вторая странички паспорта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
  • справка о прописке (если у вас есть ID-карта).

Если все пройдет успешно, то на ваш счет поступят средства, и вы получите смс-сообщение об этом.

Сколько получают ВПЛ от государства

Внутренние переселенцы получают от государства по 2 000 гривен в месяц, но если у семьи есть дети, то сумма увеличивается до 3 000 гривен.

Также для ВПЛ постоянно помогают следующие организации:

  • Красный Крест;
  • ООН;
  • ЮНИСЕФ;
  • Норвежский совет по делам беженцев.