Как получить финансовую помощь

Чтобы получить 6 600 гривен единовременной денежной помощи, нужно относиться к одной из следующих категорий:

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семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Обратите внимание! Выплаты получат только жители Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.

Чтобы зарегистрироваться на программу, нужно обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Далее нужно отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:

первая и вторая странички паспорта;

идентификационный код;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.

справка о прописке (если у вас есть ID-карта).

Если все пройдет успешно, то на ваш счет поступят средства, и вы получите смс-сообщение об этом.

Сколько получают ВПЛ от государства

Внутренние переселенцы получают от государства по 2 000 гривен в месяц, но если у семьи есть дети, то сумма увеличивается до 3 000 гривен.

Напомним! Средства от государства получают только те, кто переехал из зоны ведения боевых действий или чье жилье было разрушено в результате войны.

Также для ВПЛ постоянно помогают следующие организации: