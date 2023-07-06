Сколько получают ВПЛ от государства

Переселенцы могут получить от государства по 2 000 гривен. Впрочем, если в семье есть дети или лица с инвалидностью, то размер повышается до 3 000 гривен.

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Обратите внимание! Граждане получают средства, если переместились из зон, где ведутся боевые действия, а также тем, чье жилье разрушено или непригодно для жизни.

Внутри перемещенные лица могут рассчитывать на разные денежные пособия как от государства, так и от международных организаций.

На какую еще можно рассчитывать помощь

Поддержка Красного Креста;

Денежную помощь получают малоимущие семьи. Кроме того, выплаты предоставляются автоматически тем семьям, зарегистрированным в Минсоцполитики и которые до 24 февраля проживали в общинах, пострадавших от вооруженного конфликта. Они могут рассчитывать на 2500 гривен на человека.

Выплаты от ООН;

Помощь касается внутренне перемещенных украинцев, которые могут получать по 2 220 гривен в течение 3 месяцев.

Впрочем, есть оговорки – чтобы получить такую помощь нужно обратиться в органы социальной защиты населения в своей территориальной общине.

Предложение от ЮНИСЕФ;

Денежные средства могут получить многодетные семьи, а также семьи с двумя и более детьми, где хотя бы один ребенок с инвалидностью. Размер пособия составляет 2 200 гривен ежемесячно на человека, однако для не более 5 человек в семье.

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC);

Каждый член семьи сможет получить по 2 200 гривен на срок 3 месяцев. Для этого нужно зарегистрироваться в программе через WhatsApp, а затем через 10 дней вы получите ответ или вашу заявку рассмотрели. Если оказание поддержки будет одобрено, сумму зачислят через месяц после регистрации.

Помощь от ADRA Ukraine;

На такую финансовую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми, многодетные, беременные, лица старше 50 лет с инвалидностью, люди с инвалидностью или ранением в результате боевых действий, проживающих в областях, где ведутся боевые действия или уехали оттуда. Сумма составляет одноразовую выплату в размере 6 600 гривен.