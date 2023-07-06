Как выйти на пенсию досрочно

В первую очередь, стоит заметить, что в Кодексе Законов о труде Украины указано, что если человеку осталось 3 года до пенсии, он должен быть приоритетно оставлен на работе, если работодатель проводит сокращение штата. Однако, если лицо все же уволили, ему может помочь закон.

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Например, если до пенсии осталось 1,5 года, а украинца уволили по инициативе работодателя или уполномоченного лица из-за банкротства, сокращения кадров или других причин, которые не зависят от человека – он может выйти на отдых досрочно.

Заметьте! Это положение реализуется, если человек зарегистрирован в государственной службе занятости и не имеет другого варианта работы и если он имеет страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Как пойти досрочно по состоянию здоровья

Если произошло так, что работник не может продолжать работу по состоянию здоровья, работодатель может уволить его согласно закону. Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья подтверждается одним из следующих документов:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;

уведомление работодателя о группе инвалидности и ее причине или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии, или индивидуальной программой реабилитации (при условии предоставления ее лицом);

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

Перед увольнением работодатель должен предложить другое место работы, однако если человек отказался, то он получает от профсоюзной организации согласие на прекращение сотрудничества с работником в связи с состоянием здоровья.

При обращении в ПФУ с заявлением о получении пенсии по возрасту, неработающее лицо предпенсионного возраста должно подать следующие документы:

заявление о назначении пенсии и соответствующие документы, необходимые для назначения пенсии;

копия документа о прекращении пребывания на учете лиц, ищущих работу на основании ходатайства о досрочном уходе на пенсию;

копия медицинского документа об обнаруженном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья, ставшем основанием для увольнения.

В ПФУ рассказали, какая ситуация с начислением выплат

По состоянию на 4 июля ПФУ успел произвести следующие выплаты:

пенсионные выплаты – 3,3 миллиарда гривен;

оплата больничных – 105,2 миллиона гривен.

Также было предоставлено 95 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.