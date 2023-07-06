Як вийти на пенсію достроково

В першу чергу, варто зауважити, що у Кодексі Законів про працю України зазначено, що якщо людині лишилося 3 роки до пенсії, вона має пріоритетно бути залишена на роботі, якщо роботодавець проводить скорочення штату. Проте, якщо особу все ж звільнили, їй може допомогти закон.

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Наприклад, якщо до пенсії лишилося 1,5 року, а українця звільнили за ініціативи роботодавця чи уповноваженої особи через банкрутство, скорочення кадрів чи інші причини, які не залежать від особи – вона може вийти на відпочинок достроково.

Зауважте! Це положення реалізується якщо людина зареєстрована у державній службі зайнятості та не має іншого варіанту роботи та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Як піти достроково за станом здоров'я

Якщо сталося так, що працівник не може продовжувати роботу за станом здоров'я, роботодавець може звільнити його згідно з законом. Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів:

довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);

медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Перед звільненням роботодавець має запропонувати інше місце роботи, проте, якщо особа відмовилася, він отримує від профспілкової організації згоду на припинення співпраці з працівником у зв’язку зі станом здоров’я.

Під час звернення до ПФУ з заявою про отримання пенсії за віком, непрацююча особа передпенсійного віку має подати наступні документи:

заява про призначення пенсії, та відповідні документи, які необхідні для призначення пенсії;

копія документа про припинення перебування на обліку осіб, які шукають роботу на підставі клопотання про достроковий вихід на пенсію;

копія медичного документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення.

У ПФУ розповіли, яка ситуація з нарахуванням виплат

Станом на 4 липня ПФУ встигло здійснити наступні виплати:

пенсійні виплати – 3,3 мільярда гривень;

оплата лікарняних – 105,2 мільйона гривень.

Також було надано 95 тисяч послуг особам, які звернулися до органів ПФУ.