Скільки виплатило ПФУ українцям на початку липня
Станом на 4 липня ПФУ встигло здійснити наступні виплати:
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- пенсійні виплати – 3,3 мільярда гривень;
- оплата лікарняних – 105,2 мільйона гривень.
Також було надано 95 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Натомість у червні ПФУ профінансувало українців на 61 мільярд гривень:
- на пенсійні виплати – 57,6 мільярда гривень;
- на житлові субсидії та пільги – 1 мільярда гривень;
- на страхові виплати – 2,4 мільярда гривень, в тому числі 1,3 мільярда гривень на оплату лікарняних.
Кого у липні чекають вищі пенсії
У липні українцям втретє проіндексують пенсії. Проте це стосується не усіх, а лише тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом:
- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.
Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність",
– пояснив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.
Розмір потенційної доплати буде залежати від індивідуальної пенсії особи. Вона може коливатися від 100 до 1 000 гривень.