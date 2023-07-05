Чому можуть позбавити пенсії
Кабмін зареєстрував законопроєкт №9453 у якому пропонується провести ряд змін, зокрема розширити список підстав не виплати пенсій. Особливо зміни стосуватимуться тих, хто працював за кордоном.
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У документі пропонується припинити виплати пенсіонерам у наступних випадках:
- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
- якщо особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;
- якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";
- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;
- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.
Також запропоновано відновити умови ідентифікації ВПО на загальних підставах. Це можна зробити у два способи:
- Перший – ідентифікувати особу можна буде за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID) в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- Другий – підтвердження місця проживання консульськими посадовими особами.
"Чорнобильцям" більше не доплачуватимуть до пенсії
Люди, які живуть на території радіоактивного ураження більше не отримуватимуть доплат до пенсій. Річ у тому, що часто люди з інших областей купують тут будинки та оформлюють собі чужу пенсію.
У ПФУ пояснили, що держава нині немає коштів, щоб покривати потреби цих людей, тому сформувався досить великий борг. До слова раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.