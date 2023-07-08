Как получить выплаты

Компенсацию получат те граждане, которые приютили ВПЛ в рамках программы "Убежище". Выплата средств будет производиться исключительно через систему через платежную систему PrivatMoney.

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Чтобы оформить выплату, нужно зарегистрировать свое жилье на этом сайте и на следующий день подать заявление в орган местного самоуправления, в котором нужно указать ФИО каждого из размещенных лиц и добавить копии документов, удостоверяющих их личность.

За деньгами нужно лично обращаться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения дома.

ВПЛ могут получить почти 7 000 гривен

Переселенцы, которые принадлежат в следующие категории могут рассчитывать на выплату 6 600 гривен:

  • семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
  • многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
  • беременные и кормящие грудью женщины;
  • женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
  • лица старше 50 лет с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Выплаты получат только жители Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.

Какие документы нужны:

  • первая и вторая странички паспорта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
  • справка о прописке (если у вас есть ID-карта).