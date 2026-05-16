Когда военному могут отказать в выплате после увольнения?

За некоторые нарушения военный после демобилизации лишается права на выплату единовременной денежной помощи и других форм денежного обеспечения. Таких случаев немало, рассказали в комментарии 24 Каналу эксперты юридической компании Main Business Partner.

Одна из причин, почему военного увольняют без права на выплаты является служебное несоответствие. Речь идет о тех случаях, когда воина уволили из-за дискредитации. То есть когда он совершил какие-то действия, которые не разрешены служебным уставом.

Также права на выплаты у военного после увольнения не будет, если против него есть уголовное производство. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения или ограничения свободы запрещает осуществлять гарантированные выплаты после демобилизации.

Так же такое наказание применяют из-за совершенного коррупционного правонарушения, а именно после привлечения к административной ответственности за коррупционные деяния.

Совершение СОЧ, дезертирства или потеря звания тоже лишают военного законных выплат.

Среди других, менее грубых нарушений, эксперты называют неправильно оформленный рапорт или отсутствие документов, подтверждающих основания для выплаты. В этих случаях так же не будет иметь права на денежную помощь. Также выплат лишают при повторном увольнении.

Если военный уже увольнялся ранее и получал выплаты, за исключением случаев, когда выплаты не были получены из-за дискредитирующих оснований, то ему могут отказать в предоставлении финансовой помощи,

– отметили в юридической компании.

Можно ли обжаловать отмену выплат через суд?

Такая практика в военном праве есть. Судьи становятся на сторону воинов только если они точно имеют право на денежную помощь и не имели отказов из-за указанных выше условий. Так показательным является дело Львовского окружного суда.

Военный, которому на момент службы было менее, чем 25 лет уволился в запас и только после этого подал заявку на получение выплат.

Солдат заключил контракт во время полномасштабной войны. Он прослужил определенное время и после вступления в силу постановления Кабинета Министров №153, он имел основания для получения единовременной выплаты, размером один миллион гривен. Но в воинской части мужчина получил отказ.

В отзыве на исковое заявление представитель части объяснил, что якобы солдат не имеет права на эту выплату. Мол, миллион гривен получают те военные, которые сейчас проходят службу, а этот военный был уволен в запас.

Ключевой стала придирчивость судьи к деталям. Она определила, что гражданин стал в ряды ВСУ в 2021 году и имел контракт до 2023. После этого продолжил его дальше и служил в Луганской и Донецкой областях. За годы службы он имел ранения – получил осколочную травму во время минометного обстрела.

Уже в 2025 году солдат получил отказ в законной выплате, якобы из-за того, что заключил контракт на прохождение военной службы еще до полномасштабной войны.

Суд отклонил утверждение представителя воинской части, ведь мужчина заключил новый контракт в 2023 году. Было отмечено, что в постановлении не говорится о том, что права на получение единовременного денежного вознаграждения не имеют бывшие военнослужащие, если они придерживались других условий.

Так судья удовлетворила иск солдата, а отказ части в выплате одного миллиона денежной помощи признан противоправным.

Так же дело против воинской части выиграли адвокаты команды Романа Лихачева.

К нам обратился защитник, с которым воинская часть при увольнении не рассчиталась в полном объеме. Мы подготовили и направили административный иск в суд,

– говорится в сообщении.



Положительное решение по выплатам военному после увольнения / Скриншот

После рассмотрения дела требования военного и его защитников были выполнены. Воинскую часть обязали начислить и выплатить служащему денежное обеспечение с использованием показателя прожиточного минимума для трудоспособного лица. Кроме того, воину осуществили индексацию денежного обеспечения и предоставили подъемную помощь в связи с переездом на новое место службы, которая составляла сумму месячного денежного обеспечения.

Когда военным отказывали в дополнительных выплатах?

Суд отказал военному в иске о получении 50% выплаты при увольнении. Такое решение объяснили тем, что человек попал в армию по мобилизации. А законодательство не предусматривает, что мобилизованные военные получают единовременное пособие за каждый месяц службы. Выплата начисляется им по другим правилам.

Денежное обеспечение также не предоставляется военным, которых перевели на государственную службу. Верховный Суд подтвердил, что во время такой командировки служащий не получает денежное обеспечение как на службе, ведь такие выплаты регулируются различными нормативно-правовыми актами.