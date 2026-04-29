Имел ли право военный получить единовременную помощь при увольнении?

Мужчина обратился в суд, чтобы получить 50% от месячного денежного довольствия при увольнении. Он был уверен, что имеет право на такую выплату за каждый год работы. Мужчина отмечал, что военная часть действует противоправно, отказывая ему. Об этом говорится в материалах дела №560/5666/25.

В воинской части прокомментировали, что военный пришел на службу по мобилизации, поэтому по закону права на такие выплаты якобы не имеет.

Суд учел предварительные выплаты, которые получил военный во время увольнения и то, как долго он проходил службу. Поэтому, что военный действительно присоединился к войску через мобилизацию и раньше не служил, возникли спорные правоотношения по поводу порядка выплаты денежной помощи.

Муж уволился в отставку после того, как проработал по отдельному виду военной службы. Это значит, что в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", призванные во время мобилизации военные единовременно получают 4% денежной помощи при увольнении за каждый месяц работы, но эта сумма должна быть не менее 25% месячного денежного довольствия.

Согласно описанным в деле событиям, в день увольнения военный получил выплату, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №460. А закон не позволяет получать несколько одноразовых пособий по разным основаниям. Следовательно, истец не имел права на 50% денежного довольствия, потому что служил по специальным нормам и получил помощь. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

Важно помнить, что право на выплату 50% не имеют мобилизованные военнослужащие. Однако для них действуют другие законодательные нормы, которыми им гарантируется предоставление единовременной денежной помощи. Именно на них можно ссылаться, когда появляется спор по выплатам при увольнении.

Когда часть обязана выплатить пособие?

Юристы компании Черников & Партнеры отметили, что если у военного нет желания идти в суд, то жалобу о возможном неправильном начислении единовременного пособия можно подать в высшее командование.

Средства должны быть на руках у военного в течение месяца после увольнения. Однако многие случаи показывают, что части часто затягивают этот процесс, например, если нет достаточного количества денег. Если в течение этого времени выплаты нет, то сначала в командование следует уточнить причины задержки.

Что известно о других судебных делах по выплатам военным?

Верховный Суд подтвердил, что военные имеют право на повышенную выплату, если лечатся после ранения, связанного с боевыми действиями. Деньги хранятся и во время пребывания на стационаре, и во время отпуска после тяжелого ранения.

Размер выплат военным зависит от степени ранения и их связи с боевыми действиями. Важную роль играет заключение военно-врачебной комиссии, определяющий тяжесть травмы. Чем серьезнее ранение и четче его боевой характер, тем больше могут быть выплаты.

Также по решению суда 30 000 гривен– это не фиксированная выплата, а вознаграждение за выполнение служебных или боевых задач. Права на такую выплату не имеют военные, какой поехали в командировку в органы государственной службы. То есть выплата зависит не от статуса, а от фактического нахождения на передовой.