Почему военный в командировке не имел права на дополнительные 30 000 гривен?
Если военный временно работает в государственных органах, учреждениях или организациях, то оплата происходит по нормам постановления Кабинета Министров Украины №104. В нем не указано, что военный имеет право на дополнительную выплату. Поэтому суд был единодушным в деле военнослужащего, которого отправили в региональное структурное подразделение Украэроруха, который выполнял там работу в интересах обороны государства.
У деле №160/13876/22 говорится о том, что военный подал иск против Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины. Во время работы там ему не начислили дополнительное вознаграждение, которое предусмотрено законом за службу.
В Верховном Суде утвердили решение судов первой инстанции и апелляции и отметили, что выплата за командировку в госорганы и денежное обеспечение на службе действительно осуществляется различными нормативно-правовыми актами.
Суд при рассмотрении ссылался на практику, которая определила, что выплата дополнительных 30 000 гривен предоставляется военному Сил обороны как стимул для защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
В то же время выплаты за командировки в государственные органы, учреждений и организаций регулируется другим документом. Отождествлять условия одного и другого постановления по оплате труда нельзя.
А потому за командировку служащий должен был получить его постоянную сумму оклада и надбавку за выслугу лет. Другие же выплаты (например премии) должны были быть такого размера, как соответствующих работников структурного подразделения Украэроруха. На предприятии дополнительные 30 000 гривен не платят, а потому и военный не имел права их получать.
Что стоит знать о выплатах военным?
С апреля для военных ввели новую целевую выплату – дополнительные средства на поддержку физической выносливости и восстановления. Деньги для этого получат военные, которые работают с повышенным уровнем физических нагрузок.
После увольнения со службы человек имеет право на выплаты. Обычно деньги поступают не позднее, чем через один месяц после увольнения, но может меняться в зависимости от процедур воинской части.
Военные в возрасте до 25 лет, которые проходили службу, но уволились по состоянию здоровья до 13 февраля 2025 года, могут получить миллион гривен через суд. Ведь признается, что состояние здоровья – это обстоятельство, которое от человека не зависит, но может делать невозможным дальнейшую службу.