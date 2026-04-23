Почему военный в командировке не имел права на дополнительные 30 000 гривен?

Если военный временно работает в государственных органах, учреждениях или организациях, то оплата происходит по нормам постановления Кабинета Министров Украины №104. В нем не указано, что военный имеет право на дополнительную выплату. Поэтому суд был единодушным в деле военнослужащего, которого отправили в региональное структурное подразделение Украэроруха, который выполнял там работу в интересах обороны государства.

У деле №160/13876/22 говорится о том, что военный подал иск против Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины. Во время работы там ему не начислили дополнительное вознаграждение, которое предусмотрено законом за службу.

В Верховном Суде утвердили решение судов первой инстанции и апелляции и отметили, что выплата за командировку в госорганы и денежное обеспечение на службе действительно осуществляется различными нормативно-правовыми актами.

Суд при рассмотрении ссылался на практику, которая определила, что выплата дополнительных 30 000 гривен предоставляется военному Сил обороны как стимул для защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В то же время выплаты за командировки в государственные органы, учреждений и организаций регулируется другим документом. Отождествлять условия одного и другого постановления по оплате труда нельзя.

А потому за командировку служащий должен был получить его постоянную сумму оклада и надбавку за выслугу лет. Другие же выплаты (например премии) должны были быть такого размера, как соответствующих работников структурного подразделения Украэроруха. На предприятии дополнительные 30 000 гривен не платят, а потому и военный не имел права их получать.

