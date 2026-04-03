Какие несправедливости можно решить на законодательном уровне?

В большинстве случаев военные, возрасте 18 – 25 лет не могут получить деньги из-за несовершенства законодательства и ошибки со стороны воинской части. Юристы Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Дмитрий Петришин и Андрей Тетюрко объяснили, в каких случаях военные чаще всего получают отказы.

Так в частности выплату в размере один миллион гривен не получают молодые военные, которые до 13 февраля 2025 года уволились со службы по состоянию здоровья. В таком случае на сторону граждан становятся суды, которые определяют, что состояние здоровья – это такое обстоятельство, что не зависит от человека. То есть в большинстве случаев такие военные имеют право получить деньги, но для этого надо обращаться в суд.

Также выплаты не предусмотрены военнослужащим, которые после 13 февраля 2025 года освободились из плена. Юристы считают, что к этой категории граждан право наиболее несправедливое. Ведь они не продолжают служить из-за полученных в плену заболеваний и психологического состояния, а не из-за собственного нежелания.

Также выплату не получают военные, которые находились еще до 2025 года на срочной службе, не успели заключить контракт, но служили в тяжелой боевой обстановке или вообще попали в плен.

Еще один примером эксперты называют случаи, когда мобилизованный военный служил до достижения 25 лет, но потом уволился.

После увольнения (не по состоянию здоровья) он не получает вознаграждение, хотя фактически служил дольше, чем его ровесники, которых этим постановлением мотивируют подписать контракт на год,

– объясняют юристы.

Миллион гривен также не получают молодые полицейские, которые участвуют в боевых действиях, например в составе штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость". Они якобы имеют другой статус, чем военные, а потому согласно правилам проекта, не имеют права на вознаграждение.

Кроме того, нарушения создают и в воинских частях. Так некоторые командиры убеждены, что деньги не должны выплачиваться служащим, которым больше, чем 25 лет. Они не учитывают, что выплату должны получить те, кто поступил на службу в 18 – 24 года, независимо от того, сколько лет им сейчас. Кроме того, командование нередко перекладывают обязанности по оформлению выплаты на других лиц, нередко – и на самого военного. Хотя Министерство обороны четко отмечало, что приказ о выплате должен выдавать непосредственно командир части, а пакет документов для этого формирует служба персонала.

Как определить имеет ли право военный получить один миллион выплаты?

По правилам, получить миллион по контракту могут те военные, которые на момент его заключения достигли возраста 18 – 25 лет. Об этом пишет специалист юридической компании MILITARY LAW UA Анастасия Володенкова. Такой контракт может быть заключен и в период от 24 февраля 2022 до 13 февраля 2025 года. Предусмотрено, что этот контракт у военного уже не первый, но переподписан именно в этот период.

Юрист также отметила, что для получения денег военный не менее, чем 6 месяцев должен был провести в условиях боевых действий. Если же такой опыт у него меньше, то вознаграждение составляет сумму, пропорциональную времени прохождения военной службы.

Объясняем, что это одна шестая часть от миллиона гривен за каждые 30 дней службы в районах ведения военных действий. Срок участия в боевых действиях не учитывается в случае получения ранения

Анастасия Володенкова отметила, что права на выплату одного миллиона гривен не имеют военные, которые заключили контракт после выпуска из высшего военного учебного заведения.

Что еще стоит знать о службе по "Контракту 18 – 24"?