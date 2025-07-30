Они будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

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Что известно о новом направлении "Контракта 18 – 24" для операторов дронов?

В "Контракте 18 – 24" появилось новое направление для операторов дронов с особыми условиями.

Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптивного курса. У них определен четкий срок службы – 2 года.

Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 миллион гривен, которая осуществляется в три этапа. После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Минобороны также подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил "Контракт 18 – 24". Все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Подать заявку на "Контракт 18 – 24" можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в Резерв+.