Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
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Как реагируют в Минобороны на предложение бронировать нарушителей мобилизации?
В ведомстве считают, что законопроект, согласно которому будет разрешаться оформлять бронирование нарушителям, в частности тем, кто находится в розыске ТЦК, в случае, если такой человек является работником важных предприятий. Граждане по идее народных депутатов, смогут получить отсрочку сроком до 45 дней только один раз в год.
В Минобороны отметили, что предоставление бронирования для военнообязанных украинцев должно происходить только согласно действующему законодательству.
Предоставление преимуществ работникам предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, которые подлежат бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", является недопустимым,
– говорится в заключении ведомства.
Отмечается, что депутаты предлагали бронировать работников критически важных предприятий, которые:
- не имеют оформленного надлежащим образом военно-учетного документа;
- не стоят на воинском учете;
- не уточнили персональные данные в ТЦК;
- находятся в розыске.
Так в министерстве считают, что бронирование можилве лишь при условии соблюдения правил воинского учета.
Законопроект 13335 в Верховной Раде Украины предложили еще 30 мая. Одним из авторов является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Комитета Верховой Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.