Про це пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як реагують в Міноборони на пропозицію бронювати порушників мобілізації?

У відомстві вважають, що законопроєкт, згідно з яким дозволятиметься оформлювати бронювання порушникам, зокрема тим, хто перебуває в розшуку ТЦК, у випадку, якщо така людина є працівником важливих підприємств. Громадяни за ідеєю народних депутатів, зможуть отримати відстрочку терміном до 45 днів лише один раз на рік.

У Міноборони зазначили, що надання бронювання для військовозобов'язаних українців має відбуватися лише згідно з чинним законодавством.

Надання переваг працівникам підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є неприпустимим,

– йдеться у висновку відомства.

Зазначається, що депутати пропонували бронювати працівників критично важливих підприємств, які:

не мають оформленого належним чином військово-облікового документа;

не стоять на військовому обліку;

не уточнили персональні дані в ТЦК;

перебувають у розшуку.

Так в міністерстві вважають, що бронювання можилве лише за умови дотримання правил військового обліку.

Законопроєкт 13335 у Верховній Раді України запропонували ще 30 травня. Одним з авторів є очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Комітету Верхової Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.