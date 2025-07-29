Про умови та термін дії контракту повідомили у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає 24 Канал.

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Як долучитися до ЗСУ після 60 років?

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває можливість для громадян віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Йдеться про добровільне укладення контракту людьми, які пройшли військово-лікарську комісію та визнані придатними до служби за станом здоров'я.

Контракт можуть підписати особи, які придатні до служби на посаді рядового, сержантського та старшинського складу, а також молодші або старші офіцери. Останні за умови, якщо вони були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року.

Термін контракту становить один рік. Крім того, є можливість укладати нові контракти. Після підписання передбачене випробування, що триватиме два місяці.

Законодавці вважають, що таких військовослужбовців доцільно залучати переважно на небойові посади. Йдеться про посади, де потрібні "професійні знання, досвід і дисципліна", а фізичне навантаження не є значним.

Раніше юристка пояснила, що служба за контрактом для осіб віком 60+ є добровільною. Інформацію про нібито примус до такої служби за контрактом на вулицях вона спростувала.