Які несправедливості можна вирішити на законодавчому рівні?

У більшості випадків військові, віком 18 – 25 років не можуть отримати гроші через недосконалість законодавства й помилки з боку військової частини. Юристи Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Дмитро Петришин та Андрій Тетюрко пояснили, в яких випадках військові найчастіше отримують відмови.

Так зокрема виплату розміром один мільйон гривень не отримують молоді військові, які до 13 лютого 2025 року звільнилися зі служби за станом здоров'я. У такому випадку на бік громадян стають суди, які визначають, що стан здоров’я – це така обставина, що не залежить від людини. Тобто в більшості випадків такі військові мають право отримати гроші, але для цього треба звертатися до суду.

Також виплати не передбачені військовослужбовцям, які після 13 лютого 2025 року звільнилися з полону. Юристи вважають, що до цієї категорії громадян право найбільш несправедливе. Адже вони не продовжують служити через отримані в полоні захворювання та психологічний стан, а не через власне небажання.

Також виплату не отримують військові, які перебували ще до 2025 року на строковій службі, не встигли укласти контракт, але служили у важкій бойовій обстановці або й взагалі потрапили в полон.

Ще один прикладом експерти називають випадки, коли мобілізований військовий служив до досягнення 25 років, але потім звільнився.

Після звільнення (не за станом здоров’я) він не отримує винагороду, хоча фактично служив довше, ніж його ровесники, яких цією постановою мотивують підписати контракт на рік,

– пояснюють юристи.

Мільйон гривень також не отримують молоді поліцейські, які беруть участь у бойових діях, наприклад у складі штурмової бригади Національної поліції "Лють". Вони нібито мають інший статус, ніж військові, а тому згідно з правилами проєкту, не мають права на винагороду.

Крім того, порушення створюють і в військових частинах. Так деякі командири переконані, що гроші не повинні виплачуватися службовцям, яким більше, ніж 25 років. Вони не враховують, що виплату мають отримати ті, хто вступив на службу у 18 – 24 роки, незалежно від того, скільки років їм зараз. Крім того, командування нерідко перекладають обов’язки з оформлення виплати на інших осіб, нерідко – й на самого військового. Хоча Міністерство оборони чітко зазначало, що наказ про виплату має видавати безпосередньо командир частини, а пакет документів для цього формує служба персоналу.

Як визначити чи має право військовий отримати один мільйон виплати?

За правилами, отримати мільйон за контрактом можуть ті військові, які на момент його укладання досягли віку 18 – 25 років. Про це пише фахівчиня юридичної компанії MILITARY LAW UA Анастасія Володенкова. Такий контракт може бути укладений і в період від 24 лютого 2022 до 13 лютого 2025 року. Передбачено, що цей контракт у військового вже не перший, але перепідписаний саме в цей період.

Юристка також наголосила, що для отримання грошей військовий не менше, ніж 6 місяців мав провести в умовах бойових дій. Якщо ж такий досвід у нього менший, то винагорода складає суму, пропорційну до часу проходження військової служби.

Пояснюємо, що це одна шоста частина від мільйона гривень за кожні 30 днів служби в районах ведення воєнних дій. Строк участі в бойових діях не береться до уваги в разі отримання поранення

Анастасія Володенкова зазначила, що права на виплату одного мільйона гривень не мають військові, які уклали контракт після випуску з вищого військового навчального закладу.

Що ще варто знати про службу за "Контрактом 18 – 24"?