Що відомо про порушення військового, який не повернувся на службу після СЗЧ?

Чоловік служив у одній з військових частин, але скоїв самовільне залишення частини. Через суд у 2025 році з нього зняли кримінальну відповідальність і був зобов'язаний повернутися на службу до Національної гвардії. Але він цього не зробив, а тому суд виніс йому повторний вирок. Про це йдеться в матеріалах справи, про яку розповів Хмельницький міськрайонний суд.

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Чоловік був учасником бойових дій та старшим солдатом, який з невідомих причин скоїв СЗЧ. Суд звільнив його від покарання та зобов'язав з'явитися на службу не пізніше, ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили.

Проте навіть після цього чоловік не з'явився в зазначений час до частини. До кінця березня він перебував у Тернопільській області. Після цього він сам прийшов до слідчого Державного бюро розслідувань. Його звинуватили в порушенні статті 407 Кримінального кодексу, адже без поважних причин повторно не з'явився на службу протягом трьох діб.

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Таке порушення, крім основної кваліфікації, ще було визнане як невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

На суді військовий визнав провину та зазначив, що не міг служити через погіршення стану здоров’я. Завдяки визнанню вини та розкаянню чоловік міг отримати менш суворе покарання, але той факт, що СЗЧ було вчинене повторно, його обтяжує. Як наслідок, суд призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі. Наразі його утримують під вартою.

Суд виявляє порушення командирів: останні новини

Суд став на бік військовослужбовця, якого командування звинуватило у самовільному залишенні частини під час лікування. Військовий перебував на лікуванні після поранення та мав відповідні медичні документи, однак частина все одно видала наказ про його відсутність без поважних причин. Суд дійшов висновку, що командування не врахувало обставини лікування, тому наказ про СЗЧ був скасований.

Командир розвідувального підрозділу тривалий час був відсутній у підрозділі, проте продовжував отримувати виплати. Правоохоронці розслідують можливе шахрайство та зловживання службовим становищем, а фігуранту справи загрожує кримінальна відповідальність.